Легендарная лыжница Любовь Егорова идет в Госдуму от Петербурга

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, шестикратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Любовь Егорова подала документы на праймериз «Единой России», где будут отбирать кандидатов на выборы в Госдуму и городского парламента, сообщили в партии. Она планирует выдвигаться в нижнюю палату федерального парламента по Юго-Восточному одномандатному округу №217. В 2021 году от него избралась Оксана Дмитриева.

Госпожа Дмитриева, с 2024 года занимающая должность председателя политсовета петербургского отделения партии «Новые люди», также намерена баллотироваться в Госдуму, но от какого округа, еще неизвестно. Информацию об этом «пока не разглашают», сказала “Ъ” секретарь регионального отделения «Новых людей» Анастасия Васильева. Ранее «Ведомости» сообщали, что госпожа Дмитриева снова будет баллотироваться по своему 217-му округу.

Оксана Дмитриева заседает в федеральном парламенте с первого созыва, куда избралась в 1993 году по списку «Яблока». В 1998 году она в течение пяти месяцев занимала пост министра труда и социального развития в правительстве Сергея Кириенко, в 2016-м избралась депутатом Заксобрания Петербурга от Партии роста, а в 2021-м вернулась в Госдуму.

Любовь Егорова — депутат Петербургского заксобрания четырех созывов (с 2007 года). Первую «четырехлетку» бывшая спортсменка представляла КПРФ, а все последующие созывы — «Единую Россию».

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург