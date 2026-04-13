Разделавший тушу лося ярославец стал фигурантом уголовного дела

Житель Гаврилов-Ямского округа, разделавший тушу лося, стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Дело было возбуждено в декабре 2025 года после того, как государственный охотинспектор в лесу в районе деревни Балахнино нашел частично разделанную тушу животного. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был найден 50-летний подозреваемый.

Он заверил, что охотником не является, а тушу лося обнаружил в лесу, когда искал убежавшую собаку, и решил разделать ее, впоследствии взяв себе сердце и печень. Жителю Гаврилов-Ямского округа избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

