Рубль отыграл падение

Российская валюта полностью отыграла мартовское падение. На межбанковском рынке доллар торгуется на отметке 76 руб. Это минимум с конца февраля. Юань также откатился к значениям начала марта и подешевел до 11 руб. Укрепление российской валюты происходит на фоне роста мировых цен на нефть. После начала войны на Ближнем Востоке Brent подорожала почти в полтора раза.

Котировки на рынке энергетики не единственный фактор укрепления рубля, говорит главный экономист Райффайзен-банка Станислав Мурашов:

Мы видим, что волна высоких экспортных доходов рано или поздно должна была дойти до российского валютного рынка. И, судя по всему, она уже накрывает его в последние полторы-две недели. Это основной эффект. Плюс значительная стабилизация ситуации с валютной ликвидностью. Ставки RUSFAR CNY уже несколько дней находятся в районе нуля, что само по себе является позитивным фактором. И, конечно, отсутствие покупок валюты со стороны Минфина не может остаться незамеченным на локальном валютном рынке. Думаю, именно эти три фактора в совокупности и объясняют последнее укрепление рубля.

Что касается сегодняшних положительных результатов — они укладываются в общую картину. Возможно, в течение дня были какие-то повышенные продажи, но в рамках текущего тренда локальное укрепление выглядит вполне ожидаемым в условиях высоких цен на нефть».

В начале марта Минфин сообщил, что приостанавливает операции на валютном рынке. В ведомстве это объяснили планами скорректировать параметры бюджетного правила. Это привело к резкому падению российской валюты. Позже в Министерстве уточнили, что не будут проводить операции с валютой до июля. Сейчас аналитики полагают, что тренд на укрепление рубля сохранится до конца весны. Но затем ситуация может поменяться, допускает директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг:

«Сейчас мы находимся близко к дну текущего движения по укреплению рубля, которое началось еще в марте. С одной стороны, ожидается, что валютная выручка будет поступать более активно, экспортеры будут увеличивать продажи валюты и тем самым дополнительно давить на доллар, юань и другие валюты. Однако если говорить про юань, мы можем подойти к уровню 11 руб. за юань, но вероятность ухода заметно ниже этой отметки невысока.

Одним из факторов может выступать возможное продолжение снижения ключевой ставки Банком России, которое будет поддерживать восстановление экономической активности в российской экономике. В результате может вырасти импорт и потребительская активность».

В марте опрошенные Центробанком аналитики понизили свои ожидания по среднегодовому курсу доллара к рублю. По итогам 2026-го они прогнозируют, что доллар будет стоить 84 руб. А средний уровень ключевой ставки по итогам года составит 14%.

Леонид Пастернак