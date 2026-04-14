Экспертизу впишут в реестр

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 13 апреля рекомендовал к принятию законопроект о судебно-экспертной деятельности, внесенный правительством еще в 2013 году и пролежавший без движения несколько лет. Ко второму чтению документ был существенно переработан: в частности, теперь он предполагает введение Минюстом специального государственного реестра организаций и экспертов, а также их регулярную аттестацию.

Законопроект «О судебно-экспертной деятельности в РФ» направлен на комплексное правовое регулирование отрасли и кардинальное повышение качества проводимых в стране судебных экспертиз, говорится в сообщении думского комитета.

Главная новелла документа — создание государственного реестра судебно-экспертных организаций и частных судебных экспертов, формирование и ведение которого поручат Минюсту.

Согласно проекту, негосударственные судебные эксперты смогут попасть в этот реестр и осуществлять свою деятельность только после прохождения строгой процедуры оценки квалификации. Не включенные в реестр эксперты теряют право заниматься профессиональной деятельностью, а попавшие туда должны будут подтверждать соответствие установленным требованиям не реже чем раз в пять лет.

Законопроект был внесен в Думу правительством в июне 2013-го, а в ноябре того же года принят в первом чтении. Инициатива предполагала модернизацию судебно-экспертной деятельности путем оценки методик, аккредитации судебно-экспертных учреждений и усиления контроля над деятельностью негосударственных судебных экспертов. Однако после этого документ в течение пяти лет оставался без движения, а в 2018 году профильный комитет рекомендовал его к отклонению, указав на большое количество противоречий и отсутствие согласованной позиции по ним. Например, спорным выглядело введение единых требований и ограничений для государственных и частных экспертов, не были учтены и особенности различных видов госслужбы. Такие противоречия требуют не столько редактирования текста проекта, сколько его полной переработки, отмечалось в отзыве комитета.

За прошедшее с тех пор время документ был серьезно доработан, заверил председатель комитета Павел Крашенинников. В него внесено «огромное количество поправок», согласованием которых занимался Минюст.

Основная цель — введение единых правил в условиях сложившегося многообразия судебно-экспертной деятельности, причем речь идет не только о фильтре от «заказных» экспертиз.

Не всегда правильно, когда экспертизу проводят и сами правоохранительные органы, именно поэтому методическим контролем за такой деятельностью должен заниматься Минюст, подчеркнул господин Крашенинников.

Если в первой версии проект формулировал общие принципы судебно-экспертной деятельности, то новая редакция вводит механизм координации такой работы через правительственную комиссию, которая займется выработкой единой государственной политики и согласованных подходов к научно-методическому обеспечению экспертиз. Кроме того, Минюст наделяется полномочиями по мониторингу деятельности частных экспертов и научно-методической оценке их заключений. Учредителями и участниками негосударственных экспертных организаций не смогут быть иностранцы, лица с двойным гражданством, иноагенты, граждане с судимостью за умышленное преступление, а также уволенные с госслужбы за утрату доверия.

Законодатели предусмотрели длительный переходный период: базовые положения закона должны вступить в силу с 1 сентября 2028 года, а обязательная аттестация негосударственных экспертов вводится с 1 сентября 2030 года.

В Федеральной палате адвокатов (ФПА) считают предлагаемые изменения важными и значимыми. Повышение качества судебных экспертиз и стандартизация научно-методического обеспечения позволят сформировать более достоверные доказательства, полагает вице-президент ФПА Евгений Рубинштейн. Однако проводимая реформа не должна привести к зависимости субъектов экспертной деятельности от государственного регулятора и инициаторов судебных экспертиз, предупреждает он. Поэтому особое внимание следует уделить процедурам аттестации частных экспертов и оценки их заключений. Уполномоченные на это органы должны формироваться таким образом, чтобы обеспечить их независимость и объективность, подчеркивает господин Рубинштейн: «Представляется, что адвокатское сообщество может внести свой вклад в формирование таких органов».

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова