Госдума перешла на новый график работы до конца сессии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о переходе на измененный формат работы до завершения весенней сессии. Теперь депутаты будут работать по схеме две недели пленарных заседаний и две будут работать с избирателями своих регионах вместо прежнего графика с одной «региональной» неделей.

Изменения связаны с подготовкой партий к выборам и необходимостью расширить контакты с избирателями. Дополнительное время в регионах должно усилить работу депутатов на местах.

Источник ТАСС в парламенте сообщил, что корректировка графика не скажется на рассмотрении законопроектов. При необходимости число заседаний могут увеличить или временно вернуть прежний режим.

Выборы в Госдуму девятого созыва запланированы на 18–20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в течение трех дней, в том числе с использованием дистанционного электронного голосования с 8:00 до 20:00 по московскому времени.