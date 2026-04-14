Агитация со стороны

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 13 апреля рекомендовал принять во втором чтении большой пакет поправок к избирательному законодательству. Отменять содержащийся в нем запрет на использование в агитации образов умерших людей, несмотря на уговоры коммунистов, комитет не стал, но разрешил на определенных условиях задействовать в этих целях изображения и голос лиц, не являющихся кандидатами.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект, разработанный группой депутатов от всех фракций, кроме КПРФ, прошел первое чтение 18 марта. Одной из главных новаций стал запрет на использование в предвыборной агитации изображений, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ), и образов умерших людей. Он не распространялся лишь на изображения самих кандидатов. Ко второму чтению депутаты предложили уточнить эту норму.

Как рассказал на заседании комитета соавтор проекта Дмитрий Вяткин («Единая Россия», ЕР), после консультаций с Центризбиркомом (ЦИК) было решено внести поправку, разрешающую использовать в агитации изображение человека, не являющегося кандидатом, достигшего 18-летнего возраста, с его письменного согласия. Такая норма действует сейчас в отношении агитматериалов референдума.

Исключение составят лица, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений или признанные иностранными агентами. А изображение лиц, аффилированных с иноагентами, должно сопровождаться указанием на их статус.

Документ, подтверждающий согласие лица на использование его образа в агитации, кандидаты и партии будут предоставлять в соответствующий избирком.

Заодно комитет рекомендовал к принятию еще два десятка поправок. Они, в частности, разрешают использовать ИИ для генерирования изображения и голоса кандидатов, узаконивают передачу информации о гражданах из «Госуслуг» в ЦИК (для сопоставления со сведениями в ГАС «Выборы») и уточняют порядок выдачи бумажного бюллетеня избирателю, который не хочет голосовать электронно (попросить его он сможет в пределах округа, где обладает активным избирательным правом). Еще одна поправка предусматривает, что избранный в новый созыв регионального парламента сенатор сможет совмещать две должности, пока заксобрание не выдвинет ему замену в Совет федерации.

Рассказал господин Вяткин и о поправках коммунистов, которые комитет рекомендовал к отклонению. В одной из них предлагалось перенести выборы на весну. Негативную позицию комитета единоросс объяснил климатическими препятствиями: «Представляете, что такое кататься по отдаленным деревням в минус 40, когда все засыпало снегом? Общаться с людьми в холодных неотапливаемых ДК?..»

А поправку о возвращении однодневного голосования вместо трехдневного он забраковал по соображениям безопасности, подчеркнув, что «на прифронтовых территориях выборы в три дня — это спасение».

Присутствовавшие на заседании депутаты от КПРФ эти нормы отстаивать не стали, вступившись лишь за свою поправку о возможности использовать в агитации образы умерших исторических личностей. «Речь идет о тех, чья память уже увековечена. Например, Владимир Ильич Ленин: его имя носит Московский метрополитен, есть Ленинградская область»,— пояснила автор поправки Анжелика Глазкова. «Согласие как у них получить?» — поинтересовался Дмитрий Вяткин. «Ленин — основатель нашего государства, правопреемником которого является Россия. Конечно, взять разрешение невозможно. Но Ельцин тоже не давал согласие на то, чтобы его именем назвали музей»,— парировала госпожа Глазкова. «А если все 14 партий, которые сейчас имеют право участвовать в выборах, разместят Ленина? Это будет уже не про выборы, а про что-то другое»,— не сдавался господин Вяткин. А глава комитета Павел Крашенинников (ЕР) напомнил, что, помимо Ленина, есть и другие исторические личности, например Александр Македонский, и призвал не уводить дискуссию из правовой области.

В итоге законопроект был рекомендован к принятию в предложенном комитетом виде. Второе чтение пройдет 21 апреля.

Ксения Веретенникова