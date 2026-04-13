Павел Савчук переизбран на пост главы Российского Красного Креста

Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук переизбран на новый пятилетний срок. Об этом сообщила пресс-служба благотворительной организации.

Переизбрание прошло на XVIII съезде организации — собрании высшего руководящего органа РКК, проходящем раз в пять лет. Решение принято делегатами съезда единогласно, передает ТАСС.

На открытии съезда господин Савчук рассказал, что с 2021 года поддержку РКК получили более 8,6 млн человек. За это время организация привлекла более 10,2 млрд руб. для поддержки пострадавших в ЧС, людей в трудной жизненной ситуации, пожилых, семей с детьми и других уязвимых категорий населения.

Павел Савчук занимает должность председателя РКК с 2021 года. С 2023-го он также возглавляет комиссию по добровольчеству и молодежной политике Общественной палаты РФ.

Ранее Российский Красный Крест возглавляла Раиса Лукутцова — она руководила организацией с 2006-го по 2021 год. В 2022 году суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно по обвинению в покушении на мошенничество. В январе 2024-го госпожа Лукутцова умерла после тяжелой болезни.