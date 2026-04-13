Захарова: политика Франции разрушает «невероятно интересные отношения» с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия и заявления французского руководства вызывают у нее серьезную обеспокоенность. Она считает их деструктивными и противоречащими традиционным принципам Франции.

«Чудовищные с исторической точки зрения, чудовищные с современной точки зрения, идущие вразрез с постулатом самой Франции, разрушающие те невероятно интересные и насыщенные отношения, которые у нас с этой страной складывались»,— сказала госпожа Захарова в интервью «Вестям».

9 апреля глава Генштаба вооруженных сил Франции Фабьен Мандон указал, что подготовка к возможному конфликту с Россией занимает приоритетное место в военном планировании. По его оценке, для Европы сохраняется «постоянная российская угроза».