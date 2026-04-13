Люди носят кольца тысячелетиями. Последние 10 лет простое украшение, символ статуса получил новую функцию — трекинг здоровья. Началось с финского стартапа. Oura стала первым массовым умным кольцом. Сейчас в этом бизнесе множество брендов: Samsung, Louna, Mace Feet, Ultra Human, российский «Сбер» и другие. Большой выбор, по сути, одного и того же. Легкое устройство не давит на запястье или другую часть тела, незаметно в течение дня, не требует, чтобы его снимали на ночь, обладает большой автономностью и выглядит, как привычный аксессуар. В общем, весьма привлекательная концепция, которую подтверждают цифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vertu Фото: vertu

IDC оценила отгрузки умных колец в прошлом году в 4,3 млн единиц, а это рост почти в 50% год к году. Для сравнения, близкая по функциональности категория «смарт-часы» прибавили за тот же период всего 6%. И тут на рынке со своей версией умного кольца появляется Vertu. Естественно, люксовый бренд реализовал и ювелирный подход. И новинка может быть украшена кристаллами, драгоценными камнями, заказным 18-каратным золотом.

Другими словами, вендор не просто ворвался в тренд умных колец, но и одновременно вернул ему статус украшения, став единственным производителем такого типа носимой электроники. И это касается не только ювелирной части. Vertu Aura Ring Ultra получил модульную конструкцию. То есть пользователь может менять драгоценную оболочку, оставляя те же сенсоры на теле. Это отличное решение для тех, кому действительно важен мониторинг организма. Если просто использовать разные кольца, то объединение данных с них в один профиль может стать проблемой.

В аппаратной части инженеры Vertu тоже постарались. Масса кольца 2,3 г при толщине 2 мм. Производитель называет это «ощущением нуля». Aura Ring Ultra отслеживает сон, пульс, уровень кислорода в крови, анализирует усталость пользователи обладает защитой от воды. Батареи хватает на неделю использования, заверяют создатели. Еще дной «киллер-фичей» стало решение отказаться от подписки — только разовая оплата устройства ценой в $659. С таким подходом Vertu может рассчитывать на хорошие результаты. Кольца Aura , которые лишены модульности, украшения и требуют подписки, принесли компании в прошлом году выручку в $840 млн, что в 2,3 раза больше год к году.

Александр Леви