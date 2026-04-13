Акции МКБ подскочили почти на 60% на новостях о реорганизации

Котировки ПАО «Московский кредитный банк» резко выросли на торгах Московской биржи: к 18:46 мск рост достигал 59,27%, цена поднималась до 8,127 руб. за акцию.

Объем сделок превысил 3 млрд руб. Драйвером стали решения совета директоров от 10 апреля, касающиеся реорганизации и определения цены выкупа бумаг.

Совет директоров назначил внеочередное собрание акционеров на 25 мая 2026 года в формате заочного голосования. Дата фиксации прав на участие — 21 апреля. В повестку включены вопросы о реорганизации банка, увеличении уставного капитала и утверждении новой редакции устава.

Акционеры, которые проголосуют против реорганизации или не примут участия в голосовании, смогут потребовать выкуп бумаг. Цена выкупа одной обыкновенной акции установлена на уровне 10,35 руб.