Более 670 человек заразились в Муроме кишечной инфекцией

Число заразившихся кишечной инфекцией в Муроме Владимирской области выросло до 677 человек, в их числе 318 детей, сообщила 13 апреля и. о. министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева на заседании областного правительства. Власти не назвали точное количество госпитализированных, но сообщили, что амбулаторная помощь была оказана 573 людям. Пациенты медучреждений находятся в состоянии средней степени тяжести. 46 пациентов из больниц уже выписали.

О первых 106 случаях заражения кишечной инфекцией стало известно 9 апреля. В СУ СК России по Владимирской области сообщили, что, по предварительным данным, причиной массового отправления стал найденный в пробах водопроводной воды норовирус, который вызывает острое инфекционное заболевание и поражает желудочно-кишечный тракт. Болезнь проявляется диареей, рвотой и повышенной температурой. Специалисты пока не установили причину попадания норовируса в водопровод.

Из общего объема изученных проб, отметила Нелли Зиновьева, норовирус был обнаружен в 36 случаях. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поручил усилить контроль за ситуацией: взять дополнительные пробы воды, в том числе из родников округа, проверить состояние коммуникаций. Управление Роспотребнадзора по региону уже исследовало около 230 проб. Муромский водоканал проводит обеззараживание водопроводных сетей с круглосуточным контролем. В регионе также проводится вакцинация от гепатита А.

Региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало жителям использовать для питьевых и хозяйственно-бытовых целей только кипяченую воду. В пресс-службе регионального правительства сообщили о росте спроса на бутилированную воду в области, в связи с чем вопрос ценообразования взят «под жесткий контроль».

Мария Барановская