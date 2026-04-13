Экс-директора института космических технологий СО РАН обвинили в мошенничестве

Центральный райсуд Красноярска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 июня экс-директору Института космических технологий Красноярского научного центра (ФИЦ КНЦ) СО РАН Николаю Тестоедову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов регионов.

Ему вменяют в вину мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По этой статье ученому грозит до 10 лет лишения свободы. Другие подробности уголовного дела не уточняются.

Как указывается на сайте ФИЦ КНЦ, Николай Тестоедов занял пост директора института в 2022 году. Ранее, в период с 2013-го по 2022 годы, он работал гендиректором АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева (входит в «Роскосмос»).

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле 2024 года стало известно о задержании экс-начальника управления коммуникационного менеджмента АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева». В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с июля 2016-го по январь 2022 года начальник управления инициировала заключение подрядных договоров на оказание услуг по размещению наружной рекламы на баннере. При этом, считает следствие, она знала о наличии у организации собственных ресурсов для выполнения этих работ.

По итогам торгов договоры заключались с одной и той же фирмой, созданной пиарщицей. На счет компании таким образом поступило 1,6 млн руб. Ранее в отношении бывшей пиарщицы АО «Решетнев» также было возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве на 43 млн руб.

