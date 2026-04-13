Восточный дождался «Ангару»

Строительство стартового комплекса для ракет «Ангара» на космодроме Восточный завершено: объект был введен в эксплуатацию 10 апреля после получения заключения о соответствии требованиям и подписания итогового решения по проекту. О завершении работ глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов доложил президенту Владимиру Путину. Новый комплекс должен стать базой для переноса части запусков тяжелых ракет на территорию России и снижения зависимости от Байконура.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Ракета "Ангара-А5", установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный

Новый комплекс рассчитан на пуски всех модификаций «Ангары» — от легкой «Ангара-1.2» до тяжелой «Ангара-А5» и ее модернизированных версий. Ключевая особенность — высокий уровень автоматизации: после вывоза ракеты из монтажно-испытательного корпуса присутствие персонала на стартовой площадке сведено к минимуму. Все операции по подготовке и запуску выполняются дистанционно по жесткой циклограмме, а при отклонении параметров система автоматически останавливает весь процесс.

Стартовый комплекс занимает около 89 га, из которых более 45 тыс. кв. м приходится на стартовый стол. В его состав входит более 30 объектов, включая командный пункт, кабельно-заправочную башню, системы хранения и подачи компонентов топлива, укрытия для персонала и эвакуационные тоннели.

Комплекс был задействован по назначению еще до завершения всех работ: первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с Восточного состоялся 11 апреля 2024 года. Тогда ракета с разгонным блоком вывела на орбиту испытательную полезную нагрузку. Полный ввод комплекса в эксплуатацию означает завершение испытательно-эксплуатационной части проекта и переход к штатной эксплуатации.

Семейство «Ангара», разработка которого началась в 1995 году как замена «Протону», строится по модульному принципу: ракеты собираются из универсальных блоков, что позволяет варьировать грузоподъемность от легкого до тяжелого класса. Основная версия, «Ангара-А5», способна выводить на низкую орбиту до 24,5 тонны полезной нагрузки, а модернизированная версия А5М, находящаяся в разработке, должна увеличить этот показатель до 27–27,5 тонны. Производство разворачивается на предприятиях московского Центра Хруничева и в Омске.

Решение о строительстве второй очереди Восточного под «Ангару» было принято еще в середине 2010-х годов. Фактически работы начались в 2019 году, но сроки реализации неоднократно сдвигались, а параметры проекта корректировались.

В частности, вместо изначально планировавшихся двух стартовых столов был построен один универсальный комплекс. К концу 2025-го было введено около 70% объектов комплекса, включая стартовый стол, а оставшиеся сооружения первой очереди достраивались уже в 2026-м. Общий объем инвестиций оценивается в 39 млрд руб.

Благодаря завершению этого строительства Восточный становится второй площадкой для «Ангары» после космодрома Плесецк и в перспективе должен принять на себя запуск тяжелых полезных нагрузок (например, модулей будущей Российской орбитальной станции). При этом вопрос загрузки комплекса остается открытым: заявленная пропускная способность — до десяти стартов в год — пока не подкреплена конкретной программой запусков. Не определены и параметры коммерческого использования «Ангары», которая ранее подвергалась критике за высокую стоимость производства.

В 2026 году на Восточном планируется завершить строительство дополнительных объектов, включая новый монтажно-испытательный комплекс, аэропортовый комплекс и трассовый измерительный пункт. Полное завершение развития инфраструктуры космодрома ожидается к концу текущего года.

Дмитрий Сотак