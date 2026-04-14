Владимир Путин дал поручения по ликвидации последствий паводков в Дагестане

На сайте Кремля 13 апреля, в понедельник, опубликован перечень поручений, которые президент Владимир Путин утвердил после совещания по ликвидации последствий паводков в Дагестане. Правительству РФ поручено создать отдельную комиссию, в которую должны войти как федеральные, так и местные чиновники. Возглавит эту структуру руководитель МЧС РФ Александр Куренков. Доклад об ее создании Белому дому надлежит подготовить до 20 апреля, а заодно регулярно отчитываться о том, какие мероприятия проводятся для устранения последствий паводка и какие меры поддержки получают пострадавшие. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Александр Куренков.

Прошедшие в республике в конце марта и начале апреля сильные дожди привели к паводкам и наводнению. По словам Владимира Путина, только 30 марта в Дагестане выпало три месячные нормы осадков. Местные власти сначала ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске и еще семи районах республики. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

5 апреля в Дербентском районе Дагестана прорвало Геджухское водохранилище. Всего из-за наводнений в регионе погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. жителей. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (по нему был арестован инженер, отвечавший за безопасность использования оборудования водохранилища, а также задержан гендиректор одной из подрядных компаний). В Минсельхозпроде Дагестана 13 апреля заявили, что из-за паводков погибло свыше 68 тыс. сельскохозяйственных животных, в том числе птиц. Вице-премьер Дагестана Рамазан Джафаров 13 апреля оценил в 9,8 тыс. число подтопленных домов в регионе. Поврежденными в ходе дагестанских паводков были признаны 7,1 тыс. жилых строений.

