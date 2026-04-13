Обама: Елизавета II была против «Брексита»

Королева Великобритании была противницей выхода страны из Европейского союза и даже рассказала об этом президенту США Бараку Обаме. Экс-президент рассказал об этом американской журналистке Сьюзен Пейдж для книги «Королева и ее президенты: скрытая рука, творившая историю».

Президент США Барак Обама (крайний слева) и Елизавета II

По словам господина Обамы, разговор о «Брексите» случился во время его визита в Великобританию в апреле 2016 года. Королева отметила, что такой важный вопрос, как выход Британии из ЕС, «не должен был решаться путем плебисцита», и нелестно отзывалась о премьер-министре Дэвиде Кэмероне, решившем такой референдум провести.

«Трудно понять, как премьер-министр, который предположительно что-то понимает в политике, может выдвинуть столь важный вопрос на референдум, итога которого он не знает»,— цитирует экс-глава Белого дома королеву.

The Times напоминает в этой связи, что правящий монарх, кем в то время была Елизавета II, по существующим правилам не может публично выражать свое личное мнение по политическим и общественным вопросам. Отношение королевы к «Брекситу» в то время было темой бесконечных спекуляций. Газета также приводит слова госпожи Пейдж, отметившей, что даже разговор за обедом в Виндзоре стал «крайне редким случаем, когда королева критиковала премьер-министра — публично или в частном порядке».

Дэвид Кэмерон впервые заговорил о референдуме по вопросу членства Британии в ЕС в 2013 году. Референдум состоялся 23 июня 2016 года. 51% из принявших в нем участие избирателей высказались за выход страны из ЕС.

Николай Зубов

Фотогалерея

«Все, что я могу,— отдать сердце этим старым островам»

Британская королева Елизавета II (Елизавета Александра Мария) родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Она была старшей дочерью будущего короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон. 6 февраля 1952 года Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет после смерти своего отца

Фото: AP

Будущая королева получила домашнее образование. Кроме базовых школьных предметов, ей преподавали конституционное право, экономику, искусство и музыку &lt;br>На фото слева направо: сестра Елизаветы принцесса Маргарет, принцесса Елизавета и ее мать

Фото: AP

С ранних лет Елизавета занималась верховой ездой, ставшей ее хобби на многие годы. В 1944 году принцесса выиграла первый приз в престижном частном заезде

Фото: AP

«Люди должны видеть меня, чтобы верить мне» &lt;br>В 1940 году 13-летняя принцесса впервые выступила с радиообращением к детям, пострадавшим во время Второй мировой войны, а в 1943-м состоялось ее первое самостоятельное появление на публике — визит в полк гвардейских гренадеров. Годом позже Елизавета получила статус государственного советника и с тех пор имела право выполнять функции короля в случае его отсутствия или недееспособности

Фото: AP

«Работа — это плата человека за право пребывать на земле»&lt;br> Во время Второй мировой войны Елизавета в качестве водителя санитарного автомобиля служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе, получила звание лейтенанта &lt;br>На фото: c генералом ВВС США Джеймсом Дулиттлом во время его визита в Великобританию в июле 1944 года

Фото: AP

«Грусть — это цена, которую мы платим за любовь» &lt;br>20 ноября 1947 года cостоялась церемония бракосочетания принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбеттена — офицера британского флота, члена греческой и датской королевских семей и праправнука королевы Виктории. Став мужем принцессы, Филипп получил титул герцога Эдинбургского

Фото: AP / file

«Я искренне присягаю на службу вам, как многие из вас присягнули мне. На протяжении всей своей жизни и от всего сердца я буду стараться быть достойной вашего доверия»&lt;br> В 1947 году во время турне по Южной Африке Елизавета в день своего 21-летия выступила по радио с обещанием посвятить жизнь службе Британии

Фото: AP

«Дети ужасно своенравны: рождаются только тогда, когда абсолютно готовы к появлению в нашем мире» &lt;br>Первенец Елизаветы и Филиппа принц Чарльз родился в 1948 году. Спустя два года на свет появилась принцесса Анна. В 1960 году у королевы родился второй сын, принц Эндрю, a в 1964-м — третий , принц Эдуард &lt;br>На фото: Елизавета с Чарльзом и Анной

Фото: AP

«Мир не является самым приятным из мест. В конце концов родители покинут вас и никто не станет вас защищать просто потому, что вы — это вы. Нужно учиться самим отстаивать свои принципы» &lt;br>После смерти короля Георга VI в 1952 году его дочь Елизавета II взошла на престол. Она стала первым монархом, чью коронацию, проходящую в Вестминстере, показывали по телевидению

Фото: AP

Торжественную коронацию королевы Елизаветы в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года в прямом эфире смотрели более 27 млн человек

Фото: AP

Считается, что трансляция коронации Елизаветы II способствовала росту популярности телевещания. По некоторым оценкам, церемония обошлась более чем в 1,5 млн фунтов стерлингов (сейчас — более 40 млн фунтов)

Фото: AP

Первое зарубежное турне королева совершила по странам Британского Содружества наций, колониям Великобритании. В 1957 году Елизавета нанесла первый визит в США и выступала на заседании Генассамблеи ООН. В 1991 году она стала первым монархом, выступившим на совместной сессии палат Конгресса США

Фото: AP

В 1981 году королева Елизавета дала официальное согласие на женитьбу принца Чарльза и принцессы Дианы. Супруги прожили в браке 15 лет, а через год после развода, в 1997-м Леди Ди погибла в автокатастрофе

Фото: AP

«Я не пишу законов и не веду вас в бой. Все, что я могу, — отдать сердце этим старым островам и преданно служить людям Британского Содружества»&lt;br> Королева Елизавета выполняет множество представительских функций, практически не оказывая влияния на государственную политику, которой занимается правительство

Фото: AP / Bob Dear / Bipna / Pool / Rota

Королевская семья неоднократно подверглась нападениям радикалов. Террористами был убит дядя мужа Елизаветы II лорд Луис Маунтбеттен. В 1981 году удалось пресечь покушение на принца Чарльза: полиция перехватила адресованный ему конверт с бомбой. В том же году королева участвовала в церемонии освящения нового знамени. После нескольких холостых выстрелов лошадь, испугавшись, чуть не сбросила ее с седла. Стрелка обвинили в госизмене и приговорили к пяти годам тюрьмы. В 2014 году, как писала газета The Sun, в Лондоне по подозрению в подготовке покушения на королеву были задержаны четыре исламиста

Фото: Reuters

«Мы потеряли американские колонии, потому что не хватило государственной мудрости понять простую истину: не разевай рот на то, чего не сможешь проглотить»&lt;br> В настоящее время Елизавета II является действующим монархом в 15 независимых государствах Содружества: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Сент-Винсент и Гренадинах, Сент-Китс и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу и Ямайке

Фото: Reuters / Ian Jones

В 2011 году женился внук Елизаветы II Уильям. Избранницей 28-летнего принца стала его давняя подруга Кейт Миддлтон (на фото). Королева даровала молодоженам титул герцога и герцогини Кембриджских

Фото: AP / Phil Noble

Елизавета II празднует день рождения дважды в год: 21 апреля она отмечает праздник в кругу семьи и друзей, а в третью субботу июня вся Великобритания празднует официальный день рождения монарха

Фото: AP / Paul Rogers

По данным Forbes, личные активы королевы превышают $500 млн. Она владеет объектами недвижимости, ювелирными украшениями, конными фермами, коллекционными произведениями искусства. Стоимость активов семьи без права продажи оценивается изданием на сумму около $28 млрд

Фото: Reuters / Adrian Dennis

Одно из любимых увлечений королевы — разведение собак и скаковых лошадей. За всю жизнь королевы в ее семье было более 30 собак породы корги

Фото: Reuters / Andy Clark

В 2012 году в честь 60-летия нахождения Елизаветы II на троне лондонский Биг-Бен был переименован в «Башню Елизаветы». В 2015 году году действующая королева стала рекордсменом по длительности правления в стране — она обошла королеву Викторию, которая провела на троне 64 года

Фото: AP / John Stillwell, Pool

В 2017 году стало известно о помолвке внука королевы принца Гарри (на фото). Его невестой стала американская актриса Меган Маркл, известная по сериалу «Форс-мажоры». Свадьба состоялась 19 мая 2018 года в Виндзоре. В январе 2020 года супруги объявили, что отказываются от исполнения обязанностей членов королевской семьи. Это событие получило название «Мегсит»

Фото: AP / Julian Simmonds

«Мы не можем положить конец войнам или остановить несправедливость, но эффект от тысяч сложенных воедино маленьких добрых дел может быть сильнее, чем мы можем себе это представить»

Фото: AP / Ben Stansall

9 апреля 2021 года на 100-м году жизни умер муж королевы принц Филипп, герцог Эдинбургский. Их союз стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись более 73 лет

Фото: Leon Neal / Pool / AP

6 сентября 2022 года в замке Балморал в Шотландии Елизавета II приняла нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. 8 сентября королева умерла. Британский престол перешел ее старшему сыну 73-летнему принцу Уэльскому Чарльзу

Фото: Reuters

