Обама: Елизавета II была против «Брексита»

Королева Великобритании была противницей выхода страны из Европейского союза и даже рассказала об этом президенту США Бараку Обаме. Экс-президент рассказал об этом американской журналистке Сьюзен Пейдж для книги «Королева и ее президенты: скрытая рука, творившая историю».

Президент США Барак Обама (крайний слева) и Елизавета II

Фото: Lewis Whyld / Pool / AP Президент США Барак Обама (крайний слева) и Елизавета II

По словам господина Обамы, разговор о «Брексите» случился во время его визита в Великобританию в апреле 2016 года. Королева отметила, что такой важный вопрос, как выход Британии из ЕС, «не должен был решаться путем плебисцита», и нелестно отзывалась о премьер-министре Дэвиде Кэмероне, решившем такой референдум провести.

«Трудно понять, как премьер-министр, который предположительно что-то понимает в политике, может выдвинуть столь важный вопрос на референдум, итога которого он не знает»,— цитирует экс-глава Белого дома королеву.

The Times напоминает в этой связи, что правящий монарх, кем в то время была Елизавета II, по существующим правилам не может публично выражать свое личное мнение по политическим и общественным вопросам. Отношение королевы к «Брекситу» в то время было темой бесконечных спекуляций. Газета также приводит слова госпожи Пейдж, отметившей, что даже разговор за обедом в Виндзоре стал «крайне редким случаем, когда королева критиковала премьер-министра — публично или в частном порядке».

Дэвид Кэмерон впервые заговорил о референдуме по вопросу членства Британии в ЕС в 2013 году. Референдум состоялся 23 июня 2016 года. 51% из принявших в нем участие избирателей высказались за выход страны из ЕС.

Николай Зубов