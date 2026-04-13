В Липецке насмерть сбили ребенка на пешеходном переходе

Сегодня утром на улице Космонавтов в районе остановки «Площадь авиаторов» в Липецке сбили ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщила врио главы города Светлана Бедрова в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал УМВД по Липецкой области

Других подробностей аварии госпожа Бедрова не привела. В ГУ МВД по Липецкой области сообщили, что в отношении 20-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus в районе дома №10 по улице Космонавтов облцентра наехал на 13-летнего подростка, который погиб от полученных травм. Окончательные причины и обстоятельства ДТП сотрудники полиции установят в ходе расследования.

Две недели назад «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронеже два человека погибли в ДТП с грузовиком. Авария произошла днем 1 апреля в переулке Барышниковой в Советском районе.

