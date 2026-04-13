Депутат Госдумы Владимир Кошелев сообщил о мошенниках-лжегазовщиках

В России участились случаи мошенничества под видом внеплановых проверок газового оборудования. Об этом сообщил в Max первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Политик отмечает, что злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных служб, приходят в квартиры и сообщают об обнаружении утечки газа или несоответствии газового оборудования стандартам безопасности. После этого, пользуясь замешательством граждан, они настаивают на немедленной замене оборудования по завышенным ценам. Оплату мошенники требуют наличными или переводом на банковскую карту.

Депутат обращает внимание, что настоящие газовщики могут только рекомендовать замену и не имеют права принимать оплату во время планового обхода на месте.

Евгений Чернов