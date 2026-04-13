Владислав Третьяк будет баллотироваться в Госдуму от Москвы

Президент Федерации хоккея России (ФХР) и депутат Государственной думы Владислав Третьяк («Единая Россия», ЕР) будет переизбираться на выборах в сентябре по столичному Преображенскому округу, а не по Радищевскому (Ульяновская область), который он представляет в текущем созыве. Об этом «Ъ» сообщили источники в партии и регионе.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сейчас Преображенский одномандатный округ, на который претендует бывший хоккеист, представляет Анатолий Вассерман. В 2021 году он победил на выборах как самовыдвиженец, после чего вошел в думскую фракцию «Справедливой России».

Владислав Третьяк стабильно избирается в Госдуму с IV созыва. В 2003 году он шел самовыдвиженцем по одномандатному округу в Саратовской области, затем дважды избирался от нее по партийным спискам ЕР. После чего сменил регион на Ульяновскую область, от которой в 2011 году прошел по списку, а в 2016-2021 — по одномандатному округу.

Владиславу Третьяку 73 года. Он — один из самых именитых вратарей в истории хоккея: трижды завоевывал олимпийское золото со сборной СССР, десять раз приходил с ней к победам на чемпионатах мира и девять раз — на чемпионатах Европы. Всю взрослую карьеру — с 1969 по 1984 год — господин Третьяк провел в московском ЦСКА, воспитанником которого и является. Пост президента ФХР он занимает с 2006 года. В 2007 году бывший хоккеист стал членом «Единой России».

