Операторы ответят за звонок

Власти определили, кто и как будет возмещать ущерб от действий телефонных мошенников. Минцифры подготовило поправки к законопроекту, известному как «Антифрод-2». Документ направили комитету Госдумы по информационной политика, пишет Forbes. По задумке, деньги пострадавшему должен возвращать оператор, если ранее мошенник звонил или присылал СМС на номер, привязанный к счету. А сам номер клиент указал номер в договоре с банком. Обратиться за компенсацией нужно в течение 10 дней. Кроме того, должно быть открыто уголовное дело о хищении.

Поправки оценивает руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева:

«В данном случае меры выглядят запоздалыми. Сейчас мошенничество чаще начинается со звонка или сообщения, причем злоумышленники обходят существующие барьеры и нередко вынуждают жертву самостоятельно выходить на связь. Учитывает ли это законопроект — пока не ясно.

Кто в итоге будет компенсировать потери — банк или оператор? Речь идет об уголовных делах, поэтому двойной компенсации, скорее всего, не будет. Вопрос, кто именно платит, остается предметом обсуждения. Раньше основная нагрузка лежала на банках, теперь подключают операторов, но с ограничениями. Например, оператор отвечает только если номер клиента указан в договоре с банком. Это спорный момент, поскольку в реальности определить связь звонка с мошенничеством бывает сложно. Что касается возмещения, пока деталей нет. Обсуждается лимит около 1,4 млн руб. по аналогии со страхованием вкладов, но окончательные параметры еще не определены».

Кроме этого, оператору придется вносить номера пострадавших и мошенников в электронную базу «Антифрод». Номера последних будут блокировать. И это предложение Минцифры будет ключевым в поправках от Минцифры, считает директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский:

«Практика выплат пострадавшим по вине банков или операторов сотовой связи сегодня крайне ограничена. Банки, как правило, не проводят переводы, если получатель находится во фрод-базе. Аналогичный подход, вероятно, будет применяться и со стороны операторов сотовой связи. Поэтому фактических выплат, скорее всего, будет немного.

При этом сама схема, при которой операторы должны блокировать подозрительные звонки, а банки — переводы, если соответствующие контакты есть в базах, выглядит наиболее эффективной и позитивной практикой. Рассматриваемые меры должны прежде всего стимулировать внедрение и настройку этих механизмов. Да, это потребует определенных затрат на стороне участников рынка, однако идея создания фондов для выплат пострадавшим представляется менее обоснованной».

Первый антимошеннический пакет поправок был принят в 2025 году. Большая часть его норм вступила в силу прошлым летом. Граждане получили возможность установить самозапрет на покупку SIM-карт через интернет, а также запреты на получение международных и массовых вызовов. Второй пакет рассматривается во втором чтении Госдумой. Если его примут, меры вступят в силу с марта 2027 года.

Егор Парфенов