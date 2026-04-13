В Карелии включили «белые списки» в интернете ради безопасности населения
В Карелии временно ограничили работу мобильного интернета для безопасности населения и объектов критически важной инфраструктуры. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В ведомстве подчеркнули, что ресурсы из «белого списка» Минцифры РФ продолжат работать. Среди них «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисы «Яндекса», Mail.ru, мессенджер Max и ряд крупных маркетплейсов.
Для поездок на общественном транспорте жителей просят брать с собой наличные — на случай отсутствия мобильного интернета.