В Карелии включили «белые списки» в интернете ради безопасности населения

В Карелии временно ограничили работу мобильного интернета для безопасности населения и объектов критически важной инфраструктуры. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ведомстве подчеркнули, что ресурсы из «белого списка» Минцифры РФ продолжат работать. Среди них «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисы «Яндекса», Mail.ru, мессенджер Max и ряд крупных маркетплейсов.

Для поездок на общественном транспорте жителей просят брать с собой наличные — на случай отсутствия мобильного интернета.

Матвей Николаев

