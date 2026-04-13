Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Антон Киселев назначен и.о. главы Варнавинского округа вместо Александра Фролова

Глава Варнавинского округа Нижегородской области Александр Фролов досрочно ушел в отставку по собственному желанию. С 9 апреля исполняющим обязанности назначен Антон Киселев, сообщили в администрации округа.

Предыдущая фотография
И. о. главы Варнавинского округа Антон Киселев

Фото: администрация Варнавинского округа

Бывший глава Варнавинского округа Александр Фролов

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Следующая фотография
1 / 2

Причины ухода Александра Фролова не уточняются. Добавим, он был назначен главой Варнавинского округа в октябре 2022 года сроком на пять лет.

Антон Киселев до перехода в варнавинскую администрацию был заместителем главы Краснобаковского округа.

Галина Шамберина