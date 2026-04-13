В Москве задержали фуру с похищенными в Екатеринбурге медными проводами

В Москве сотрудники ГУУР МВД России задержали фуру, в которой обнаружили более тысячи бухт медного провода общей стоимостью около 9 млн руб. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, продукция была похищена у предприятия-производителя в Екатеринбурге.

Злоумышленники пытались похитить продукцию из-за рубежа, используя подложные сопроводительные документы. «В совершении преступления подозреваются лица, которые находятся на территории Украины и действуют обманом в сети интернет»,— добавила представитель ведомства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также проводятся мероприятия по установлению всех участников преступления.

Полина Бабинцева