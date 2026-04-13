Профицит внешней торговли РФ в феврале снизился на 51%

Положительное сальдо внешней торговли РФ в феврале составило $5,35 млрд, снизившись на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из обновленной статистики Центробанка РФ, рассчитанной по методологии платежного баланса.

Показатель снизился на 17% по сравнению с профицитом внешнеторгового баланса в январе, когда он достигал $6,45 млрд. Положительное сальдо в феврале также стало наименьшим с августа 2020 года. Тогда оно составляло $3,32 млрд.

Согласно статистике Центробанка, в феврале 2026 года Россия экспортировала товары на сумму $30,12 млрд — на 94,8% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Показатель импорта вырос на 119,9% и достиг $24,77 млрд.