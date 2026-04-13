На Дону десяток куриных яиц в марте в среднем стоил 107 рублей

В Ростовской области показали изменение цены на базовые продукты питания. Данные опубликовал Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди мясной продукции установились средние цены: говядина без костей — 692 руб. за кг, свинина — 420 руб., баранина — 799 руб. Охлажденные и замороженные куры стоят 213 руб. за кг. Среди рыбной продукции замороженная разделанная рыба, за исключением лососевых пород, оценена в 420 руб. за кг, соленая сельдь — 418 руб.

Цены на сливочное масло в среднем составили 1085 руб. за кг, подсолнечное масло — 148 руб. за литр, питьевое молоко жирностью 2,5-3,2% — 95 руб. за литр. Сметана в среднем в регионе стоит 363 руб. за кг, творог — 460 руб., твердые и мягкие сыры — 905 руб. Десяток куриных яиц оценили в среднем в 107 руб.

В марте 2026 года пшеничная мука в среднем стоила 51 руб. за кг, ржаной хлеб — 96 руб., пшеничные хлебобулочные изделия — 112 руб. Шлифованный рис стоит 84 руб., манная крупа — 57 руб., гречневая ядрица — 66 руб.

Среди овощей картофель оценен в 57 руб. за кг, белокочанная капуста — 40 руб., репчатый лук — 53 руб., свежие огурцы — 222 руб., помидоры — 279 руб. Яблоки в Ростовской области в марте стоили в среднем 137 руб. за кг, апельсины — 145 руб., виноград — 336 руб., бананы — 175 руб.

Константин Соловьев