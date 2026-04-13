Президент Индонезии поблагодарил Путина за быстрое присоединение страны к БРИКС

Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве поблагодарил его за содействие присоединению страны к БРИКС.

«Цель моего сегодняшнего визита — это в первую очередь выразить признательность лично вам и правительству РФ», — сказал господин Субианто (цитата по пресс-службе Кремля).

Индонезийский президент также поздравил Владимира Путина с прошедшей Пасхой и Днем космонавтики. Президент России ответил, что космос, а также энергетика и сельское хозяйство входят в число наиболее перспективных направлений взаимодействия двух стран.

Индонезия вступила в БРИКС в качестве полноправного члена в январе 2025 года. В созданное в 2006 году объединение также входят Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия.