Директором по развитию медиапроектов ПФП-группы назначен экс-глава краевого союза журналистов

Пост директора по развитию медиапроектов Пермской финансово-производственной группы занял Игорь Лобанов. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе ПФП-группы, в круг его ключевых задач войдет управление медийным блоком холдинга и разработка новых форматов взаимодействия с аудиторией. «Игорь Лобанов — известный медиаменеджер с многолетним стажем», - отметили в ПФП-группе. Господин Лобанов в течение долгого времени был главным редактором и руководителем ИД «Новый компаньон», после возглавлял Пермское краевое отделение Союза журналистов России.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ