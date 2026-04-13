В Пензенской области охотник случайно застрелил 14-летнего подростка

В Пензенской области 14-летнего подростка застрелили из охотничьего ружья. Следствие предъявило обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) 56-летнему местному жителю, сообщили в СУ СКР по региону.

14-летнего пензенца случайно застрелили из ружья на охоте

Фото: СУ СКР по Пензенской области

По данным следствия, 10 апреля 2026 года обвиняемый охотился в лесу на территории Городищенского района. Из-за неосторожного обращения с ружьем мужчина выстрелил в находившегося рядом подростка. Юношу незамедлительно отправили в больницу, где он скончался от полученного ранения.

Фигурант признал вину в совершенном деянии. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова