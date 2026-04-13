Бензин в Нижегородской области за три месяца подорожал на 3,9%

Автомобильный бензин на АЗС Нижегородской области за три месяца 2026 года подорожал на 3,9%, дизельное топливо — на 3,1%. Об этом сообщил Нижегородстат.

Средняя стоимость литра АИ-92 на АЗС в марте 2026 года составила 62,9 руб., АИ-95 — 67,9 руб., АИ-98 и выше — 91,8 руб. Литр дизельного топлива стоил 74,6 руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в январе—феврале 2026 года цены на автомобильное топливо в Нижегородской области выросли на 2,8%. В 2025 году бензин на заправках в регионе подорожал на 10%, дизель — на 8,8%.

