В филиале КФУ в Каире откроют факультеты искусственного интеллекта и физиотерапии

В филиале Казанского федерального университета в Каире планируют открыть два новых факультета — «Искусственный интеллект» и «Физиотерапия». Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Филиал работает с 2023 года, его площадь составляет 10 тыс. кв. м. В нем обучаются более 2 тыс. студентов по направлениям «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация».

Господину Минниханову показали учебный корпус, рассказали, как проходит обучение.

