В одной из школ Дзержинска ученики спровоцировали учителя на драку

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков взял под личный контроль ситуацию в одной из школ Дзержинска, где произошла стычка учителя труда с группой учеников. Видео о том, как в школе преподаватель силой удерживает лежащего на полу ученика, появилась социальных сетях.

По словам Михаила Пучкова, разбор ситуации и просмотр записей с камер видеонаблюдения показал, что ученики сами спровоцировали педагога. Школьники решили поиздеваться над учителем. Они заглядывали в кабинет, мешали, обзывали учителя. На требование педагога прекратить учащиеся не отреагировали. Они демонстративно курили вейпы и продолжали оскорблять его, в том числе — матом. В итоге конфликт перерос в драку.

По мнению министра, в сложившейся ситуации неправы обе стороны конфликта. Преподаватель вместо применения физической силы должен был сообщить обо всем администрации школы. Разбираться с учениками должно было руководство учебного заведения.

«С одним из фигурантов конфликта и его законным представителем проведен разговор. Мальчик полностью признал, что они хотели поиздеваться над учителем. Ученик и его законные представители написали письмо на имя директора школы о том, что не имеют претензий к учителю»,— отметил господин Пучков. Педагогу он посоветовал обратиться в комиссию по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников.

Андрей Репин