В Ярославской области за выходные произошло свыше 20 палов сухой травы

На территории Ярославской области 11 и 12 апреля зафиксировано 23 пала сухой растительности, что почти в три раза больше, чем в выходные 4 и 5 апреля. Данные по дням публиковало областное ГУ МЧС.

11 апреля было 9 выездов на палы. Их общая площадь составила 0,399 га. Трава горела три раза в Ярославле, два — в Ярославском округе, по одному — в Рыбинске, Гаврилов-Ямском, Ростовском и Даниловском округах.

12 апреля произошло 14 палов сухой травы на общей площади 1,077 га. Пять выездов было совершено в Ростовском округе, по два — в Ярославле, Гаврилов-Ямском, Даниловском и Тутаевском округах, один — в Некрасовском округе.

Ранее в областном правительстве сообщали, что пожароопасный сезон начнется в регионе 15 апреля. Во время пожароопасного сезона запрещается разводить костры, курить и выжигать траву в лесах.

Алла Чижова