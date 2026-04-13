В Прикамье сокращается сеть магазинов «М.Видео»

В Перми закрылся магазин федеральной сети «М.Видео», проработавший около десяти лет в ТРК «Колизей Cinema», сообщает «Эхо Перми». Последним рабочим днем торговой точки стало 10 апреля. Причины закрытия в пресс-службе «М.Видео» «Эху Перми» не сообщили. Согласно информации портала, из восьми действующих магазинов в Перми может остаться только три: в ТРЦ «Планета», в ТРК «Столица» и ТРЦ «iMall Эспланада». По данным «Ъ-Прикамье» сокращение сети запланировано уже летом этого года. Сейчас идет оптимизация персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что сеть магазинов электроники «М.Видео» может закрыть до трети своих магазинов в этом году. Сейчас в России у ритейлера работают почти 900 торговых точек, однако примерно 300 из них могут закрыться уже в ближайшее время. «М.Видео» планирует развивать омниканальную модель, в рамках которой онлайн и офлайн не конкурируют между собой, а дополняют друг друга.