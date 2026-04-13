В Миллеровском районе отремонтируют дорогу за 22,4 млн рублей

В Миллеровском районе планируют отремонтируют участок автомобильной дороги Миллерово — станица Вешенская за 22,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Подрядчик ООО «Т-Транс» начал подготовительные работы. На отрезке от хутора Титова до хутора Потапова длиной 1,6 км планируется обновить дорожное покрытие, уложат современные горячие асфальтобетонные смеси, укрепят обочины и нанесут новую долговечную разметку из термопластика. Завершить все работы планируют до конца августа 2026 года.

