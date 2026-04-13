В Ростовской области выдача потребкредитов выросла на 19%

В марте 2026 года в Ростовской области было выдано 52,5 тыс. потребительских кредитов. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно данным бюро, регион занимает седьмое место в топ-30 по динамике количества выданных потребительских кредитов в марте. «Несмотря на некоторый рост в начале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выдача потребительских кредитов, в целом, продолжает оставаться на довольно низком уровне»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева

