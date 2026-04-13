Астраханцам грозит срок за обещание «решить вопрос» с уголовным делом через ФСБ

В Астрахани суд отправил под арест двух местных жителей, подозреваемых в мошенничестве по отношению к фигуранту уголовного дела. Им инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда Подозреваемых в мошенничестве астраханцев задержали сотрудники УФСБ по региону

По версии следствия, двое астраханцев пообещали фигуранту дела о массовых беспорядках, что за 9,6 млн руб. избавят его от уголовного преследования якобы благодаря связям в УФСБ. Кроме того, подозреваемые убедили его, что изменят меру пресечения на домашний арест, а также прекратят дело в отношении лиц, причастных к совершению преступления. Астраханцы получили от мужчины деньги и потратили их по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что подозреваемые были задержаны сотрудниками Управления ФСБ по Астраханской области.

Марина Окорокова