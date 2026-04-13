В Башкирии ожидаются грозы и туман

Во вторник, 14 апреля, в Башкирии ожидаются кратковременные дожди, грозы, сообщает Башгидрометцентр. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 7-12 м/c. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно ухудшение видимости в тумане до 500 м и менее.

Температура воздуха ночью составит +6,+11°, по северу до +1°, днем — +18,+23°, по северу — до +13°.

На реках республики сохранятся колебания уровней воды.

С 13 по 15 апреля ожидается подъем воды на реке Стерле, возможен выход воды на пойму и подтопление низменных участков. Вышли на пойму реки Быстрый Танып, Буй и Усень.

Майя Иванова