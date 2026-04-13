В доме на Невском проспекте начался сильный пожар

В Санкт-Петербурге в доме № 65 на Невском проспекте, где находится культурный центр Е. Образцовой, начался сильный пожар. Как рассказали в городском управлении МЧС, в здании загорелся чердак.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило в 14:56. Пожару присвоили номер 1БИС. Пострадавших нет. Из здания спасли 18 человек, еще 300 покинули его самостоятельно.

К ликвидации возгорания привлекли 19 спасателей и четыре единицы техники. Пожар локализован.

Матвей Николаев