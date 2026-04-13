Экс-директор ЦРУ призвал к отставке «очевидно безумного» Трампа

Джон Бреннан, возглавлявший Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США с 2013 по 2017 год, призвал отстранить президента Дональда Трампа от должности по причине его психического нездоровья. Об этом сообщают мировые СМИ, в том числе лондонская The Guardian. Она цитирует слова господина Бреннана о том, что 25-я поправка к конституции страны «написана с мыслями о Дональде Трампе» (данная поправка предусматривает, в частности, возможность отстранения президента от власти в случае недееспособности) .

Джон Бреннан

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP Джон Бреннан

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

«Этот человек очевидно безумен»,— заявил господин Бреннан, приводя в качестве примера высказывания президента США о намерении уничтожить иранскую цивилизацию. По словам бывшего главы ЦРУ, президент слишком опасен, чтобы позволить ему продолжать исполнять обязанности главнокомандующего вооруженными силами страны.

После начала войны в Иране и особенно после заявления господина Трампа 7 апреля о том, что «вся иранская цивилизация сегодня вечером прекратит свое существование», противники президента все чаще говорят о необходимости применения 25-й поправки. По данным телекомпании NBC, в поддержку этой меры высказались уже 70 депутатов Конгресса от Демократической партии.

Публичная поддержка идеи импичмента господином Бреннаном не удивляет. Его конфликт с президентом США вышел в публичную плоскость еще в 2018 году, после российско-американского саммита в Хельсинки. Тогда господин Бреннан написал в Twitter: «Поведение Дональда Трампа приближается и даже превосходит уровень, необходимый для признания его тяжким должностным преступлением. Это не что иное, как измена». Ответом господина Трампа стал отзыв допуска экс-главы ЦРУ к секретной информации.

Николай Зубов