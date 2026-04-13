Убыток «Соликамскбумпрома» в прошлом году вырос до 4,8 млрд рублей

АО «Соликамскбумпром» раскрыло финансовую отчетность за 2025 год. Согласно сведениям бухгалтерской отчетности, опубликованной в базе данных «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия сократилась с 16,092 млрд руб. в 2024 году до 13,999 млрд руб. по итогам 2025 года. При этом убыток компании по сравнению с 2024 годом вырос в 2,5 раза — с 1,9 млрд руб. до 4,8 млрд руб. Согласно бухгалтерской отчетности предприятия, кредиторская задолженность компании составила 5,3 млрд руб.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основным направлением деятельности компании является производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным циклом производства — от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции. В сентябре позапрошлого года скончался основной владелец и многолетний президент АО Виктор Баранов. Сейчас акции предприятия принадлежат его наследникам и топ-менеджменту.

В настоящее время общество находится в тяжелом финансовом положении. С марта 2025 года АО «Соликамскбумпром» было признано ответчиком по 209 делам на общую сумму свыше 2,49 млрд руб. Только в прошлом месяце к комбинату было подано около 30 исков. Наиболее крупные суммы с АО взыскивают банковские, ресурсоснабжающие и логистические организации. 24 марта 2026 года о намерении подать заявление с требованием банкротства комбината сообщила логистическая компания ООО «Кэпитал-Авто». В конце марта в «Соликамскбумпроме» пояснили, что намерены стабилизировать финансовое состояние предприятия.