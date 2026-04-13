С администрации Оренбурга взыскали компенсацию за падение ребенка на детской площадке
Суд удовлетворил требование прокуратуры о взыскании с администрации Оренбурга 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка, упавшего на детской площадке, и его законного представителя. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
По данным надзорного ведомства, житель вместе со своим малолетним ребенком посетил детскую площадку возле дома. Во время катания на качелях удерживающая их цепь оборвалась, родитель и ребенок упали и получили телесные повреждения.
Элементы детской площадки приведены в соответствие в результате принятых надзорным ведомством мер.