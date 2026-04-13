Боярский вышел на второе место депутатского рейтинга полезности
Председатель думского комитета по информполитике Сергей Боярский («Единая Россия», ЕР) занял вторую строчку очередного рейтинга полезности депутатов Госдумы. Его подготовкой занимаются политолог Алексей Мартынов и директор «Центра политического анализа» Павел Данилин.
Господин Данилин объяснил высокое место депутата уровнем внимания россиян к действиям государства «по обеспечению суверенного интернета»: «Это очень взволновало общественность. И Боярский был тем фронтменом, который все это разъяснял, объяснял и бился на передовой за государство». Зампред информкомитета Олег Матвейчев (ЕР) занял в рейтинге 14-ю строчку. В декабрьских подсчетах экспертов господа Боярский и Матвейчев занимали соответственно 14-е и 19-е места.
Помимо Сергея Боярского, в топ-5 разместились еще четыре депутата-единоросса: глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (второй раз подряд 1-е место), глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (3-е место), а также вице-спикеры Ирина Яровая и Анна Кузнецова.
Среди представителей оппозиции самые высокие места в рейтинге политологов получили Ярослав Нилов (6-е место, внефракционный депутат), Дмитрий Гусев (7-е место, «Справедливая Россия», СР), Юрий Афонин (11-е место, КПРФ), Владислав Даванков (16-е место, «Новые люди»), Александр Бабаков (19-е место, СР) и Борис Чернышов (20-е место, ЛДПР).
Нижние 50 строк рейтинга разделили между собой депутаты всех фракций: 28 от ЕР, 15 от КПРФ, три от СР, два от ЛДПР, один от «Новых людей», еще одно место занял внефракционный депутат Анатолий Лисицын.