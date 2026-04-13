В Оренбуржье экс-главу отдела ЖКХ осудили за кражу шпал для трамвайных путей

Суд вынес приговор бывшему начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Новотроицка Андрею Каминскому. Экс-чиновник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установило следствие, работник администрации похитил 172 деревянные шпалы, предназначенные для ремонта городских трамвайных путей. Шпалы остались неиспользованными после расторжения контракта с ООО «Строй-Сервис» (Челябинск) — строительной фирмой, которая выполняла работы. В августе 2025 года похищенное имущество было обнаружено во дворе частного дома бывшего чиновника. Сумма ущерба, причиненного подрядчику, превысила 426 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. На время рассмотрения дела ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, однако он продолжал исполнять обязанности начальника отдела в администрации города.

Суд учел наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих и назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в доход государства в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, ему запрещено занимать должности, связанные с функциями представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями в госорганах и органах местного самоуправления, на срок два с половиной года.

