Точка опоры

Наравне с деловыми решениями и поддержкой бизнеса Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) с самого момента основания не оставлял без внимания социальные инициативы в разных сферах жизни: благотворительность, наука, культура. Подробнее о том, какие знаковые и масштабные проекты были реализованы и поддержаны Союзом в последние годы,— в материале Review.

Фото: Ольга Керелюк, УралОпераБалет В 2025 году по инициативе СОСПП был создан попечительский совет театра «Урал Опера Балет»

Фото: Ольга Керелюк, УралОпераБалет

Клуб добрых дел

Традиции меценатства, заложенные еще горнозаводчиками Демидовыми, всегда были сильны на Урале. Современные предприниматели достойно продолжают их: вручают награды, основывают благотворительные фонды, оказывают иные виды поддержки.

Так, с 2011 года в Свердловской области реализуется уникальный проект СОСПП — Екатерининская Ассамблея, которая объединяет усилия благотворителей, помогает тысячам людей, собирая и передавая благотворительным фондам и НКО сотни миллионов рублей.

Идейным вдохновителем проекта является президент Союза Дмитрий Пумпянский. «Ассамблея не только аккумулирует средства для конкретного проекта, но и формирует наиболее значимый и представительный пул запросов на благотворительную помощь. Вместе с тем очевидно, что, объединив усилия, всегда можно сделать больше, а главное — лучше. И каждый раз мы сообща помогаем воплотить в жизнь проекты, которые призваны оказать помощь тем, кто особенно в ней нуждается»,— подчеркнул он.

Центральным событием Екатерининской Ассамблеи является большой благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спорт¬сменов, музыкантов и художников. На юбилейном 15-м аукционе в 2025 году на продажу было выставлено 22 уникальных предмета, в том числе: приглашения на спектакль «Обыкновенная смерть» Театра Наций, экскурсия по театру и ужин с Евгением Мироновым после спектакля, картина Алексея Валентиновича Ефремова «Золотые россыпи», а также перчатки, футболка с автографом топа UFC Петра Яна и пояс чемпиона RCC Fair Fight бойца клуба «Архангел Михаил» Эдуарда Сайка. По итогам торгов удалось собрать 175,8 млн руб., которые направлены на реализацию 22 благотворительных проектов. А самому щедрому участнику в конце вечера традиционно вручают специально изготовленную икону Святой великомученицы Екатерины, в честь которой и проводится мероприятие.

За 15 лет Екатерининская Ассамблея стала главным благотворительным проектом на Урале и одним из крупнейших во всей стране. Мероприятие выделяется не только масштабом, но и уникальной социальной экосистемой, объединяющей предпринимателей всего региона ради перемен к лучшему.

Как отмечают сами участники, Ассамблея очень функциональный, качественно организованный и продуманный проект: «Он не только собирает деньги и направляет их на самые острые и значимые социальные проблемы региона, но и формирует в бизнес-среде культуру ответственности и осознанной благотворительности, привлекая внимание действительно достойных и уважаемых людей, которые создают историю места, где они живут».

Не оставить в беде

Союз чутко относится к социальным тенденциям и быстро реагирует на все знаковые события. Например, в 2023 году члены СОСПП приняли участие в устранении последствий крупных пожаров, которые произошли на севере Свердловской области. Тогда весной и летом от огня значительно пострадали несколько населенных пунктов, более 600 человек остались без жилья. Площадь природных пожаров достигла 357,5 тыс. га. На их тушение было потрачено 1,2 млрд руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В 2023 году на тушение лесных пожаров в Свердловской области было потрачено 1,2 млрд руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Предприниматели объявили экстренный сбор средств на ликвидацию последствий стихии и поддержку пострадавших. Всего с апреля по июнь 2023 года удалось собрать 40,5 млн руб., к благому делу присоединились 40 предприятий региона. Все собранные средства реализовывались по заявкам.

Так, в Сосьвинском городском округе на пожертвования был закуплен инвентарь для расчистки завалов, обустроена территория для строительства новых домов, закуплена форма и канцелярия для подготовки учащихся к новому учебному году. В селе Шайдуриха Невьянского городского округа за счет благотворителей был построен дом для пенсионера, а в поселке Таежный Махневского муниципального образования приобретен инвентарь для расчистки завалов и закуплена мебель в новые дома пострадавших. Отдельно во все построенные для погорельцев дома Союз приобрел комплекты огнетушителей.

Поддержка в науке

Развитие бизнеса невозможно без научных открытий, но и самому ученому сообществу необходима опора. В 2024 году Союз поддержал инициативу увеличения до 2 млн руб. Демидовской премии, которую вручают российским ученым за выдающийся вклад в науку. До этого денежное вознаграждение составляло 1 млн руб.

«Для некоммерческого сектора во все времена была важна поддержка: научные открытия и создание шедевров не впишешь в бизнес-план, они нуждаются в финансировании. На развитие здравоохранения и помощь тяжелобольным, подготовку спортсменов мирового уровня, реализацию инновационных образовательных проектов, поддержку волонтерских организаций также требуются огромные средства. Развитием этих и многих других направлений в первую очередь занимается государство, однако и бизнес берет на себя значимую часть работы, активно участвуя в финансировании и продвижении социальных программ»,— подчеркнул Дмитрий Пумпянский.

Демидовская премия была учреждена в 1832 году уральским горнопромышленником Павлом Демидовым и является одной из старейших научных премий России. Она вручалась на протяжении 34 лет (с 1832 по 1865 год) и стала самой почетной неправительственной наградой в стране. В Свердловской области премия была возрождена в 1993 году. Сейчас она ежегодно вручается ученым за выдающийся вклад в развитие науки в нескольких областях: физике и математике, экономике и предпринимательстве, гуманитарных науках и науке о Земле. Всего наградой отмечены 107 человек.

Среди лауреатов премии и сам Дмитрий Пумпянский — доктор экономических наук и кандидат технических наук, автор более 70 научных работ, посвященных актуальным вопросам экономики, взаимодействия бизнеса и государства, роли технического регулирования в эффективном развитии рыночных отношений. В 2020 году он был отмечен в номинации «Новые технологии».

«Научная деятельность, которой я занимаюсь со второго курса института, на самом деле со мной всю жизнь. Я очень доволен, что мне удается развивать любимую сферу и как исследователю, и как организатору производства, и как предпринимателю. Я воспринимаю это как единый целостный подход. Мне посчастливилось на практике реализовать ряд собственных идей и подходов,— отмечал господин Пумпянский после церемонии вручения премии.— Мне кажется, что именно синергия научно-исследовательского опыта и организационно-управленческие навыки во многом содействовали успешной реализации многих проектов. Ведь профессиональное общение с представителями фундаментальной науки позволяет по-иному взглянуть на рутинные процессы, активно формировать конкурентные преимущества, задавать новые векторы стратегического планирования и управления деятельностью компаний».

В феврале этого года состоялась церемония награждения лауреатов Демидовской премии 2025 года. Ими стали академик РАН Александр Латышев из Новосибирска (номинация «Физика»), академик РАН, Герой труда России Юрий Милехин из Люберец (номинация «Химия») и академик РАН Александр Румянцев из Москвы (номинация «Медицина»).

Культура на попечении

Наравне с благотворительными инициативами и поддержкой науки Союз участвует в культурной жизни региона. В 2025 году по его инициативе был создан попечительский совет театра «Урал Опера Балет», в который вошли представители власти и крупных компаний Свердловской области.

«Это важный шаг для одного из лучших театров страны. Благодаря профессиональной команде он уже добился выдающихся результатов: уральские постановки и проекты находятся в фокусе внимания прессы и публики. Сегодня перед Екатеринбургским театром оперы и балета стоит амбициозная цель развить этот успех, а мы как участники совета ставим перед собой задачу помочь театру в продвижении оперного и балетного искусства, обеспечив долгосрочное планомерное развитие»,— пояснил председатель попечительского совета Михаил Ходоровский.

Екатеринбургский академический театр оперы и балета («Урал Опера Балет») был открыт в 1912 году. Сегодня это один из ведущих музыкальных театров России. Он отмечен множеством наград профессио­нального сообщества: 26 призов фестиваля «Золотая маска», награды Национальной оперной премии «Онегин», оперной премии Casta Diva и другими наградами.

По словам директора «Урал Опера Балет» Андрея Шишкина, участие попечительского совета позволяет театру улучшать качество планирования и привлекать дополнительные средства для реализации новых проектов. «Мы во многом ощущаем себя как лидеры и флагманы российской сцены. В новых постановках нужно держать марку, поэтому участие попечительского совета в нашей жизни неоценимо,— подчеркнул господин Шишкин.— Наши попечители участвуют в процессе выпуска новых спектаклей, всегда знают о репертуарных планах театра. Причем они всегда с уважением относятся к творческому выбору театра — им интересна именно художественная сторона, а не только цифры сметы».

Фото: Предоставлено СОСПП За 15 лет Екатерининская Ассамблея стала главным благотворительным проектом на Урале

Фото: Предоставлено СОСПП

В 2025 году на средства попечительского совета театр поставил «Большой гала Урал Балета» и оперу «Севильский цирюльник», а в этом году планируется премьера балета «Корсар».

Впервые он был поставлен в 1856 году, но в последующие годы практически пропал из репертуара театров. «В отличие от других старинных балетов, у “Корсара” нет канонической версии, поэтому большинство современных постановок — концерты на восточную тему, без понятных причин и следствий. Мы в своей постановке возвращаемся к образам Байрона и говорим о них современным театральным языком,— заверил Андрей Шишкин.— В ремейке сохранятся основные сюжетные ходы, места действия и сценические трюки. Однако главным в спектакле все же будет повествование о сильных героях, об отчаянных игроках, которые даже в постоянной опасности и среди стихии не теряют способности любить и быть нежными».

Для создания постановки «Урал Опера Балет» привлек лидеров современного российского театрального искусства. Режиссером балета стал Максим Соколов, автором музыки — Дмитрий Мазуров, художником — Анастасия Юдина, а художником по костюмам — Елена Трубецкова. Хореографию ставит Константин Хлебников при поддержке звезд мирового балета — Натальи Большаковой и Вадима Гуляева, которые помогут воссоздать наиболее сохранившиеся и ценные фрагменты старого «Корсара».

«Выбранный путь — бережная реконструкция и обновление, движения в глубь истории и одновременно в будущее. Подобное мы уже проходили в других своих знаковых постановках: “Пахите”, “Приказе короля”, “Коньке-горбунке”. Собрать сложную конструкцию помогает драматург Богдан Королек, уже десять сезонов служащий помощником руководителя театра. Музыкальный руководитель премьеры — дирижер Павел Клиничев»,— добавил господин Шишкин.

Ася Графова