Взгляд свысока

Технологический тренд на развитие беспилотных авиационных систем (БАС) в России превращается в полноценную отрасль с собственной экономикой, инфраструктурой и запросом со стороны бизнеса. Свердловская область, как регион с мощной промышленной и научной базой, рассматривается в качестве площадки для формирования нового научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2025 году на площадке СОСПП состоялось обсуждение перспектив реализации проекта. Союз принял решение о необходимости поддержать создание в Свердловской области НПЦ БАС, подготовил и направил в адрес регионального минпромнауки предложения с обзором гражданского рынка БПЛА и приоритетными направлениями его развития. Центр БАС может стать для региона одним из ключевых элементов технологической экосистемы.

Запрос уральского бизнеса

Интерес к беспилотным технологиям в Свердловской области носит прикладной характер. По экспертной оценке, совокупный потенциальный рынок применения БАС в гражданских отраслях региона достигает порядка 3,4 млрд руб. в год. При этом речь идет не о точечных внедрениях беспилотников, а о масштабируемых сценариях, которые можно тиражировать в ключевых секторах экономики.

Самые емкие сегменты для применения БАС формируются в традиционно сильных для региона отраслях. В горнодобывающей промышленности беспилотники позволяют проводить высокоточные замеры карьеров, контролировать состояние отвалов и хвостохранилищ, а также отслеживать экологические параметры производственных площадок. В энергетике БАС используются для мониторинга линий электропередачи и трубопроводной инфраструктуры, что снижает издержки на инспекцию и повышает надежность эксплуатации объектов в сложных условиях.

Еще одна сфера с большим потенциалом для использования БАС — городское управление и ЖКХ. Здесь беспилотные системы используются для контроля за использованием земельных участков, мониторинга строительных площадок и оценки состояния городской инфраструктуры. По сути, БАС становятся инструментом, который позволяет коммунальным компаниям получать объективные данные о территории в режиме, близком к реальному времени, и принимать более точные управленческие решения. Сельское хозяйство также становится одним из драйверов спроса на беспилотники. Уже сегодня агродроны применяются для мониторинга состояния посевов, точечного внесения удобрений и оценки урожайности.

По оценке генерального директора Агентства трансформации и развития экономики Владислава Онищенко, рынок беспилотных авиационных систем находится на этапе активного формирования, а его дальнейший рост будет связан прежде всего с расширением гражданского применения. Эта логика применима и к Свердловской области, где спрос на «мирные» БАС формируется сразу в нескольких крупных сегментах.

Укрепление позиций

Параллельно с формированием спроса в Свердловской области начинает появляться и инфраструктура для беспилотной авиации. Речь идет о создании условий для испытаний беспилотников, их эксплуатации и интеграции в экономику. В частности, в регионе планируется организовать сеть посадочных площадок для БАС, которые должны появиться в рамках национального проекта по развитию беспилотных воздушных судов.

«Ускоряем создание инфраструктуры для беспилотных авиационных систем в Свердловской области. Согласовываем с филиалом “Аэронавигация Урала” Госкорпорации по организации воздушного движения РФ места размещения двух посадочных площадок для гражданских дронов. Сегодня они используются в том числе дорожниками и лесниками, специалистами МЧС и МВД, а также в сельском хозяйстве. Федеральная программа предусматривает срок исполнения в 2029 году, намерен завершить эту работу раньше», — сообщал ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Фото: Пресс-служба СОСПП

Развитие инфраструктуры для БАС включает в себя также внедрение многопозиционной системы наблюдения, станций регистрации данных глобальной навигационной спутниковой системы и линий управления гражданскими беспилотниками. По словам экспертов, это позволит безопасно интегрировать БПЛА в единое воздушное пространство России.

Одновременно с этим на Среднем Урале расширяется и производственный сегмент. Уральские компании уже участвуют в создании новых моделей беспилотников, ориентированных как на гражданское, так и на специализированное применение. Например, екатеринбургская компания «НьюЛинк» в начале 2026 года приступила к выпуску сразу трех новых видов беспилотных летательных аппаратов.

Для укрепления позиций Свердловской области на российском рынке БПЛА предприятия региона также активно включаются в работу по производству собственных деталей для беспилотников. В конце 2025 года компания «НьюЛинк» стала победителем конкурсного отбора Фонда НТИ и получит грант в размере 300 млн руб. на организацию крупносерийного производства отечественных сервоприводов, используемых в системах управления БАС. Денис Паслер подчеркивал, что это позволит заместить импортные компоненты для беспилотных летательных аппаратов и производить десятки тысяч единиц продукции ежегодно.

Барьеры и стратегия роста

Несмотря на высокий потенциал, развитие беспилотной отрасли сегодня сталкивается с рядом системных ограничений. Одним из ключевых барьеров остается сложная процедура согласования полетов и ограничения на использование воздушного пространства. Кроме того, с 1 марта 2026 года в России введена обязательная идентификация дронов, то есть каждый беспилотник должен быть оснащен либо трекерами на базе мобильной связи, либо устройствами стандарта 1090. Эти факторы существенно затрудняют масштабирование проектов и делают применение БАС зависимым от административных процедур.

Дополнительные ограничения связаны с технологическими характеристиками самих систем. Дальность полета, время работы дрона и его грузоподъемность остаются факторами, которые необходимо учитывать при производстве и эксплуатации БПЛА.

Представители отрасли считают, что главная задача для российской индустрии БАС на ближайшее время — это создание условий для массового применения технологий, включая развитие нормативной базы и инфраструктуры. Оптимизм участникам рынка внушает вовлеченность государства в эту работу: БАС входят в число приоритетных направлений технологического развития страны, поэтому в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» отраслевым предприятиям предоставляется широкий набор инструментов поддержки.

В связи с этим Свердловская область имеет возможность занять заметное место на формирующемся рынке. Наличие мощной промышленной базы, научных компетенций и институциональной поддержки — в том числе со стороны СОСПП — создает крепкую основу для запуска НПЦ БАС. В случае успешной реализации этот проект может стать связующим звеном между бизнесом, наукой и государством и задать вектор технологического развития региона на ближайшие годы.

Юрий Петухов