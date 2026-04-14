Внедрять ИИскусно

Сфера применения искусственного интеллекта (ИИ) в бизнесе расширяется пропорционально тому, как развиваются возможности самого ИИ. Этот тренд хорошо прослеживается на примере свердловских компаний. Если раньше нейросети использовались предприятиями для написания текстов и генерации визуального контента, то сегодня — для управления промышленным оборудованием, автоматизации документооборота, мониторинга и аналитики. В сочетании с другими цифровыми инструментами это позволяет значительно повысить эффективность производства. Именно поэтому СОСПП уделяет вопросам внедрения ИИ на предприятиях особое внимание.

Экономический эффект от внедрения цифровых инициатив на предприятиях ЕВРАЗа в 2024-м году составил 5,8 млрд руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Экономический эффект от внедрения цифровых инициатив на предприятиях ЕВРАЗа в 2024-м году составил 5,8 млрд руб.

Измеримая отдача

Искусственный интеллект и аналитика данных используются на предприятиях «ЕВРАЗа» для повышения производительности и устойчивости производства. Компания внедряет оптимизаторы и «подсказчики», которые помогают подбирать оптимальный состав шихты, сокращать расход ферросплавов и контролировать качество кокса, опираясь на большие массивы данных.

В горнодобывающих и обогатительных цепочках применяют концепцию «геометаллургии», предполагающую использование 3D моделей перегрузочных пунктов, цифровые модели сырья и оптимизацию загрузки вагонов, за счет чего удается увеличить выход железа и уменьшить потери в хвостах. На подземных рудниках компания развивает LTE сети и телеметрию техники, чтобы точнее отслеживать у спецмашин параметры двигателей, вес ковшей, уровень топлива и давления в шинах. Такой подход повышает эффективность управления парком и снижает риски.

Представители «ЕВРАЗа» рассказали, что с 2021 года на предприятии ежегодно запускается более 100 цифровых проектов с измеримой отдачей, суммарно приносящих в год около $100–150 млн. В 2024 м цифровые инициативы компании принесли около 5,8 млрд руб. эффекта. Половина проектов сфокусирована на снижении себестоимости и расширении узких мест производств, а остальные направлены на улучшение процессов, например в сфере электронного документооборота.

Цифровая повседневность

На предприятиях Трубной металлургической компании (ТМК) цифровизация и интеграция искусственного интеллекта уже стали частью стандартного производственного цикла. В 2024 году была реализована система, которая в режиме реального времени собирает данные о ходе технологических процессов, идентифицирует отдельные единицы продукции и отслеживает их перемещение по цехам. Эти данные используются не только для производственного учета, но и для анализа и совершенствования технологических процедур, контроля состояния оборудования, а также повышения его эффективности. В ТМК подчеркнули, что система заложила базу для предиктивной аналитики с применением ИИ.

Еще один инструмент, который был создан в компании для внутреннего использования,— «цифровой помощник сталевара» для агрегата ковш печь, уже внедренный на ПНТЗ. Технология на основе искусственного интеллекта оптимизирует процесс выплавки стали в реальном времени, составляя рекомендации по объемам и составам материалов, которые подаются в автоматическом режиме.

В электросталеплавильном производстве ИИ помогает подбирать составы шихты и параметры плавки, а в трубопрокатных цехах — контролировать состояние оборудования и качество продукции. Как рассказали в ТМК, применение передовых решений одновременно повышает экономические показатели компании и снижает экологическую нагрузку за счет более точного управления технологией.

Нейросетевая бухгалтерия Работа с большими объемами данных сегодня тоже не обходится без нейросетей. В компании «Контур» искусственный интеллект внедряют, в частности, в продукт «Контур.Экстерн» для бухгалтеров. Набор ИИ-агентов и функций автоматизирует все ключевые сценарии работы бухгалтера. «В перспективе он сможет закрывать задачи, которые обычно доверяют начинающему бухгалтеру. То есть искусственный интеллект выступает помощником руководителя», — рассказали в «Контуре».

Новый сервис построен на мультиагентной RAG архитектуре и сочетает быстрый поиск по проверенным источникам с генерацией ответов. В работе ассистент опирается на актуальный текст налогового кодекса, письма ФНС и Минфина, а также судебную практику, что повышает достоверность консультаций и снижает вероятность неверной интерпретации норм. Важной функцией стало автоматическое распознавание и обезличивание конфиденциальной информации: это помогает сохранять безопасность персональных и корпоративных данных, что особенно важно при работе с чувствительными налоговыми и бухгалтерскими материалами.

Новые угрозы

В свердловском филиале «Ростелекома» “Ъ-Урал” рассказали, что этой весной в каждом пункте досрочной сдачи ЕГЭ будет установлено не менее двух IP камер с высоким разрешением, а за поведением участников будет следить ИИ. Система будет автоматически фиксировать нарушения, например попытки вынести материалы или воспользоваться запрещенными предметами, и передавать запись на проверку наблюдателям, минимизируя человеческий фактор и выравнивая условия для всех выпускников.

При этом цифровая экзаменационная среда создается с учетом повышенных требований к кибербезопасности. «Ростелеком» создает для ЕГЭ так называемый киберщит: видео передается по защищенным оптическим каналам связи, хранится в собственных дата центрах с системами защиты от хакерских атак, а архивы сохраняются до 1 марта 2027 года.

«Контур» тоже активно внедряет инструменты защиты данных в свою работу. В компании отметили, что сейчас приоритеты в кибербезопасности меняются в сторону управляемости. Бизнес меньше интересует формальная защищенность и больше интересует устойчивость: насколько быстро компания обнаружит компрометацию, ограничит распространение внутри сети и восстановит критичные сервисы. Это следствие того, что атаки стали регулярными, а ущерб от простоя и утечки в большинстве отраслей сравним с прямыми финансовыми потерями.

«Основные вызовы для бизнеса — доступность денег, кадры и атаки на данные и информационные системы. Замедление экономики может негативно сказываться на возможностях компаний инвестировать в цифровые инструменты. Кроме того, сохраняется дефицит высококвалифицированных IT кадров на рынке, потребность в которых увеличивается по мере цифровизации экономики. Третий вызов — угрозы кибербезопасности, поскольку число атак растет вместе с проникновением технологий во все процессы»,— сказал председатель комиссии СОСПП, председатель совета директоров «Контур» Дмитрий Мраморов.

Анна Капустина