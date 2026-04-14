Объединяя усилия

В последние годы государственно-частное партнерство (ГЧП) начало набирать популярность в Свердловской области, когда стало очевидно, что реализация инфраструктурных проектов исключительно на бюджетные средства регулярно сталкивается с проблемами. Самые частые из них — срывы сроков, ненадлежащее качество и увеличение стоимости проекта. В то же время механизм ГЧП позволяет распределить задачи и финансовую нагрузку между сторонами для достижения лучшего результата. На Среднем Урале при участии бизнеса создается несколько крупных проектов, среди которых — логистический комплекс «Сухой порт», первый высокоскоростной российский поезд и новый энергоблок Белоярской АЭС.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Будущее транспортной инфраструк­туры

Проект «Сухой порт» воплощают в Екатеринбурге с 2022 года. В его структуру входят транспортно-логистический центр «Уральский», контейнерный терминал C.I.T. и контейнерный терминал на станции «Екатеринбург-Товарный». Мультимодальный проект подразумевает создание транспортно-логистической инфраструктуры, что, по словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, позволит ускорить грузоперевозки между Азией и Европой. Потенциальная мощность комплекса оценивается в 10 млн т в год, однако из-за ограничений железнодорожной инфраструктуры на данный момент он работает только на 40%.

Для решения этой проблемы власти разрабатывают проект меридионального транспортного коридора «Екатеринбург — арктические порты Ямала», который должен перераспределить грузопотоки к портам Северного морского пути через Урал и Западную Сибирь. Механизм ГЧП в данном случае предполагает заключение концессий, в рамках которых частный инвестор построит терминалы, а государство обеспечит подъездные пути.

Как отмечалось на полях «Иннопрома-2025», для дальнейшего развития «Сухого порта» требуется увеличение пропускной способности железных дорог и инвестиции в размере до 1 трлн руб. на создание транспортного коридора. Реализация проекта позволит увеличить товарооборот, усилить транзитный потенциал региона и сформировать крупный логистический хаб.

Другой государственно-частный проект, который представляет огромную важность для транспортной инфраструктуры не только Урала, но и всей страны, — строительство первого российского высокоскоростного электропоезда. Совместными силами его создают РЖД и «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — Транспортные машины», СТМ). Согласно контракту, в 2027 году верхнепышминский завод должен будет поставить на испытания первые два высокоскоростных состава для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. В общей сложности «Уральские локомотивы» должны произвести 43 поезда для ВСМ до конца 2030 года. В будущем эти поезда пустят также по ВСМ-2 «Восток», которая протянется от Москвы до Казани и Екатеринбурга.

Безопасная энергия

Существенное значение для региона имеет и строительство пятого энергоблока Белоярской АЭС с самым мощным в мире реактором на быстрых нейтронах БН-1200М. Проект, предполагающий внедрение технологий замкнутого ядерного топливного цикла, был утвержден «Росатомом» в 2022 году.

«В рамках работ по направлению “Поколение IV” Госкорпорация “Росатом” создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего, основанную на быстрых реакторах, работающих в замкнутом ядерном топливном цикле. Головной образец такого серийного энергоблока БН-1200М будет размещен на Белоярской АЭС. “Росатом” перешел от единичных уникальных проектов, таких как БН-600 и БН-800, к серийному, конвейерному производству на БН-1200М. Новые технологические решения позволяют полностью использовать энергетический потенциал уранового сырья, а также обладают новым уровнем безопасности»,— отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Летом 2025 года губернатор Денис Паслер и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев дали старт подготовительным работам, а в начале 2026 года проект получил поддержку на общественных слушаниях. Первый бетон планируется залить в 2027 году, а ввод в эксплуатацию намечен на 2035 год. «Это вклад региона в выполнение поручения главы государства — довести долю атомной генерации в энергобалансе страны до 25% к 2045 году»,— подчеркивал Денис Паслер.

По оценке областных властей, строительство энергоблока станет драйвером социально-экономического развития трех муниципалитетов — Заречного, Новоуральска и Лесного, где параллельно формируются мастер-планы развития инфраструктуры. Как отмечал ранее губернатор Свердловской области, реализация проекта создаст до 6 тыс. рабочих мест и привлечет многомиллиардные инвестиции в экономику Свердловской области.

Роль СОСПП и новые направления

Как отметила сопредседатель комиссии СОСПП по развитию инфраструктуры и ГЧП, вице-президент Корпорации «Маяк» Марина Сухановская, сегодня механизм государственно-частного партнерства — это не просто инструмент экономии бюджетных средств, а мощный драйвер комплексного развития территорий.

«Когда в 2021-м в СОСПП создавалась профильная комиссия по ГЧП, оказалось, что в этой сфере есть много вопросов, требующих внимания. Например, не было финансово привлекательной для инвестора модели участия в “социальном ГЧП”. Раньше участие потенциальных инвесторов в строительстве объектов социальной инфраструктуры не предполагало получение какой-либо прибыли. Кроме того, законодательная база находилась в “разобранном” состоянии, страдала от пробелов и нестыковок, что создавало ощущение неопределенности для инвесторов. Сегодня же все эти недочеты устранены — у механизма ГЧП появились четкие “правила игры”»,— говорит госпожа Сухановская.

По ее словам, главные задачи комиссии СОСПП по развитию инфраструктуры и ГЧП — информирование бизнеса, налаживание диалога между предпринимателями и властями, а также помощь с выработкой практических решений для развития механизма. Капиталоемкие проекты, вроде «Сухого порта», высокоскоростных поездов и нового энергоблока Белоярской АЭС, позволяют привлечь в регион значительные инвестиции, что положительно сказывается на экономике Свердловской области.

Союз активно участвует в реализации нацпроектов, связанных с ГЧП. В частности, в начале марта 2026 года была создана рабочая группа по технологической модернизации системы рециклинга и инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами. Как подчеркнул сопредседатель комиссии СОСПП по развитию инфраструктуры и государственно-частного партнерства, руководитель рабочей группы Олег Мошкарев, работа в сфере ТКО требует комплексного подхода и учета множества факторов — от экологических параметров до запуска объектов в эксплуатацию.

«Инфраструктура сферы ТКО — тема многогранная и чувствительная. Каждый объект здесь уникален, и вопросов — от проработки экологических параметров до запуска объекта в эксплуатацию — не счесть. Да и в целом — реализация национального проекта «Экологическое благополучие» в регионе требует предельной концентрации усилий экспертов сферы обращения с ТКО, органов власти, институциональных инвесторов и бизнеса. Главная цель работы нового объединения — активное содействие модернизации инфраструктуры ТКО в нашей Свердловской области»,— рассказал Олег Мошкарев.

Артем Путилов