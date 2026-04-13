В Ростове-на-Дону аптеку оштрафовали за препятствие проверке

В Ростове-на-Дону мировой суд назначил штраф в размере 20 тыс. руб. ООО «Аптека 13» за воспрепятствование проведению проверки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росздравнадзора.

По данным ведомства, организация не предоставила документы в ходе выездной проверки территориального органа. В отношении аптеки был составлен протокол по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ (действия (бездействие), предусмотренные частью 1 этой статьи, которые повлекли невозможность проведения или завершения контрольного (надзорного) мероприятия). Суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения.

По данным Росздравнадзора, это первый подобный случай в практике территориального органа ведомства в Ростовской области. Отмечается, что на данную аптеку неоднократно жаловались жители Ростова в социальных сетях.

