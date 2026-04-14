Союзом едины

Традиции объединения предпринимателей существовали еще в дореволюционной России. Сегодня они воплощены в таких профессиональных сообществах, как Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП). С помощью системы территориальных представительств он защищает интересы местных бизнесменов, выявляет их потребности, помогает решать проблемы на местах. Это касается как производственных вопросов, с которыми при участии СОСПП удается выходить на уровень региона и страны, так и инициатив по развитию территорий — реализации социальных и инфраструктурных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территориальные отделения представляют интересы локальных предпринимателей на заседаниях СОСПП и РСПП

Фото: Пресс-служба СОСПП Территориальные отделения представляют интересы локальных предпринимателей на заседаниях СОСПП и РСПП

Фото: Пресс-служба СОСПП

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), в составе которого представлены почти все отрасли, постоянно вкладывается в развитие кооперации в регионе. «Сегодня СОСПП — это авторитетное бизнес-объединение, успешно отстаивающее интересы предпринимателей, улучшающее деловой климат и уменьшающее административные барьеры. Это реальная консолидирующая сила, которая нацелена на принятие эффективных решений в сфере экономики и общества в целом», — подчеркнул президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.

Для оперативного взаимодействия с муниципальными органами власти и своевременного решения возникающих вопросов действует система территориальных представительств. Они расположены в Западном, Южном, Восточном и Горнозаводском управленческих округах, а также в Екатеринбурге — всего около 20 представителей Союза работают в муниципалитетах.

Возглавляют территориальные подразделения руководители местных предприятий. «Отделения помогают бизнесу синхронизироваться и взаимодействовать с муниципальными властями по широкому блоку задач — от развития социального партнерства до участия в разработке муниципальных правовых актов», — пояснил первый вице-президент СОСПП Александр Породнов.

На связи с властью Территориальные отделения регулярно участвуют в работе муниципальных дум и местных коллегиальных органов, а также в общественных слушаниях. Они представляют интересы локальных предпринимателей на заседаниях комитетов и комиссий СОСПП и Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Подразделения позволяют предпринимателям участвовать в деловых мероприятиях и привлекать внимание региональных и федеральных властей к решению важных задач. Конечно, можно обратиться лично, со своими чаяниями и переживаниями, но именно Союз дает возможность пообщаться со множеством коллег, объединять запросы и доносить их до вышестоящих лиц. Это дорогого стоит», — считает территориальный представитель СОСПП в Белоярском городском округе и Заречном Алексей Матанцев.

Чтобы держать руку на пульсе, предприниматели нередко работают с нормативными документами: мониторят муниципальные акты, проводят оценку регулирующего воздействия и выдвигают собственные инициативы. В 2025 году были направлены замечания к проектам шести муниципальных нормативно-правовых актов. Предложения и корректировки касались развития цифровой среды, изменения правил землепользования и застройки, установления ставок арендной платы за земельный участок и других вопросов.

Консолидация усилий

Филиалы СОСПП проводят различные мероприятия, которые помогают обмениваться информацией и укреплять деловые и личные контакты между членами-компаниями. «Развитие кооперации — одна из основных задач территориальных подразделений, потому что предприятия не всегда общаются между собой, даже в рамках одного муниципалитета, а именно здесь может быть скрыт существенный потенциал для оптимизации: проще и дешевле договориться с соседом, чем с партнером из другого региона. Чтобы исправить это, организуются промышленные экскурсии, бизнес-встречи и выезды»,— отметил исполнительный вице-президент СОСПП Сергей Радишевский.

Промышленные экскурсии для членов СОСПП помогают укреплять деловые контакты между предприятиями

Фото: Антон Буценко Промышленные экскурсии для членов СОСПП помогают укреплять деловые контакты между предприятиями

Фото: Антон Буценко

Так, в прошлом году делегации Союза выезжали на пять уральских предприятий: «УралКран», «Гидронт», «Уралтехфильтр-Инжиниринг», «Бергауф-Невьянск», «Реиннольц». Участие принимали компании из металлургической сферы, машиностроения, логистики, IT и других. Как признаются сами бизнесмены, зачастую такие мероприятия «помогают не только познакомиться с соседями, но найти новые коммерческие интересы и рынки сбыта». Сергей Радишевский добавляет, что выезды помогают выявлять неочевидные тенденции и потребности рынка.

Кроме того, территориальные представители и члены СОСПП регулярно участвуют в деловых сессиях и дискуссиях таких ключевых федеральных и международных мероприятий, как Восточный экономический форум, Санкт-Петербургский международный экономический конгресс, промышленная выставка «Иннопром», заседание Вольного экономического общества России, и других.

Они также помогают в организации региональных и локальных событий с обширной деловой и общественной программой. Среди них: «Большой открытый диалог», выставка «Металлургия. Литмаш. Металлоконструкция», сессии с Уральским ГУ Банка России, премия Уральских промышленников и предпринимателей «Номер один», форум «Город больших возможностей», другие профильные конференции. Такие мероприятия укрепляют профессиональный диалог между властью, бизнесом и общественными институтами, способствуют налаживанию внутрирегиональной кооперации и решению кадровых вопросов.

Инструменты развития

Подразделения Союза помогают не только решать бизнес-задачи, но и налаживать социальное партнерство. Это необходимо для создания благоприятной среды в муниципалитетах, что, в свою очередь, положительно влияет на сохранение трудовых коллективов и развитие предпринимательства.

Один из механизмов — трехсторонние соглашения, которые устанавливают общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы. Всего на начало 2026 года действует 46 соглашений с администрациями муниципалитетов и профсоюзными организациями, 13 из которых были подписаны в прошлом году.

Другой способ — реализация социальных проектов. По словам Александра Породнова, бизнес сам выходит на территориальные подразделения с предложениями и инициативами: «Они лучше знают свои территории и их потребности. Зачастую это вопросы по организации транспортного сообщения, предоставления качественных медицинских услуг, ремонту образовательных и культурных учреждений, включая благоустройство общественных прос­транств».

Так, в прошлом году при участии отделения СОСПП в Дегтярске удалось объединить усилия местных предпринимателей и организовать автобусный маршрут для доставки сотрудников до мест работы.

Другой случай произошел в Новоуральске, где в 2025 году шел ремонт электросетей. «Процесс охватывал несколько производственных площадок и, к сожалению, не учитывал график их работы. Это, конечно же, доставляло неудобство компаниям и негативно сказывалось на бизнес-процессах. Тогда подключился наш представитель и скоординировал ситуацию так, чтобы всем было удобно: предложил график, позволяющий проводить ремонтные работы с минимальными потерями для предприятий»,— рассказал Сергей Радишевский.

В Первоуральске территориальное подразделение поспособствовало улучшению городской инфраструктуры, в частности было отремонтировано отделение «Почты России», а также созданию благоприятных условий для профориентации молодежи и их трудовой деятельности.

Представители СОСПП оказывают финансовую и организационную поддержку спортивных мероприятий, местных образовательных премий и конкурсов. Например, при участии членов Союза в Каменске-Уральском проходит межрегиональный турнир по вольной борьбе, в Асбестовском муниципальном округе ежегодно вручают премии педагогам и учащимся, а в Ирбите в 2023 году компании — члены СОСПП построили детские игровые зоны и воркаут-площадки.

Практическая ценность

По словам Александра Породнова, практическая целесообразность отделений Союза в том, что «это площадки, где можно что-то обсудить и до чего-то договориться».

Александр Породнов отметил, что бизнес сам выходит на территориальные подразделения с предложениями и инициативами

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Породнов отметил, что бизнес сам выходит на территориальные подразделения с предложениями и инициативами

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С ним согласен Алексей Матанцев. «Взаимодействуя между собой, мы иногда открываем такие глубинные вопросы, о которых в повседневной жизни даже не задумываемся. Они выявляются только в процессе такого общения. И также в процессе общения находятся решения,— признается он.— Только когда мы начинаем задвигать свои частные интересы и выявлять общественные, только тогда их можно выносить на уровень региона или даже страны и ожидать активных действий, которые позволят нам быть более эффективными, больше зарабатывать денег и платить налогов. Только тогда можно говорить о торжестве нашей коллективной деятельности, ведь выгоду от этого получат не только члены СОСПП, но и все предприниматели, а вместе с ними экономика страны и общество».

Как отмечают территориальные представители, за последние годы запросы бизнеса качественно изменились и стали более зрелыми. Большая их часть по-прежнему касается инфраструктурных вопросов по доступу к газу, воде, электроэнергии и дорогам, развитию социальной среды, но вместе с тем предприниматели стали лучше разбираться в инструментах финансовой поддержки. «Раньше люди не понимали, что льготный режим налогообложения — это преференция, а не само собой разумеющееся,— и негодовали, когда из-за развития производства и увеличения объемов выручки оказывались вне этого режима,— рассказал господин Матанцев.— Сейчас таких случаев практически не происходит. Тем не менее вопросы по предоставлению льготного кредитования и субсидий стали особенно актуальны в последние годы. Многие предприниматели также озадачены поисками новых рынков сбыта».

В будущем, считает Алексей Матанцев, после окончания охлаждения экономической активности, запросы предприятий вновь возрастут, им понадобится технологическая, кадровая, финансовая и консультационная поддержка.

«Эффективное взаимодействие с муниципалитетами, выстроенные коммуникации бизнеса с органами местного самоуправления позволяют максимально оперативно отвечать на вызовы на территориях. Члены СОСПП активно участвуют в жизни родных для себя городов, являясь надежными партнерами не только в экономической, но и в социальной сфере. А представители муниципальных властей, в свою очередь, прекрасно понимают, что создание благоприятных условий для бизнеса и инвестиций привлекает в город дополнительные ресурсы, позволяющие развивать все сферы жизни»,— заключил Александр Породнов.

Ася Графова