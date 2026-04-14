Общий голос свердловского бизнеса

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) появился в 1991 году в момент слома экономической системы, когда предприятия остались без привычных связей и ориентиров. Объединив руководителей крупнейших заводов региона, он стал инструментом координации свердловского бизнеса. С тех пор Союз эволюционировал из антикризисного штаба в постоянную площадку для выработки эффективных решений и диалога между предпринимателями и властью.

В кризисные периоды СОСПП остается главным инструментом координации свердловского бизнеса

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В кризисные периоды СОСПП остается главным инструментом координации свердловского бизнеса

Вынужденное объединение

СОСПП возник в момент, когда прежняя экономическая модель фактически перестала существовать. После распада СССР предприятия лишились госплана, заказов и кооперационных связей. Руководители крупнейших заводов Свердловской области, например Богословского алюминиевого завода, Нижнетагильского металлургического комбината, «Уралвагонзавода», Первоуральского новотрубного завода,— были вынуждены искать рынки сбыта и выстраивать новые цепочки поставок, параллельно стараясь сохранить многотысячные трудовые коллективы.

Союз стал площадкой для совместной координации этих усилий. Здесь обсуждались практические вопросы выживания предприятий. Во второй половине 1990-х ситуация осложнилась дефицитом оборотных средств, распространением бартерных схем и задержками зарплат.

Кризис 1998 года стал переломным моментом. С одной стороны, он обострил накопившиеся проблемы, с другой — позволил российским предприятиям вернуть позиции на внутреннем рынке. В этот период на Среднем Урале формируется новая предпринимательская среда: появляются компании, которые позже станут лидерами своих отраслей, — например, «СКБ Контур», холдинг «ЮНОНА», «Уральские авиалинии».

В этих условиях СОСПП начал выстраивать системный диалог с региональной властью и профсоюзами, представляя общую позицию бизнеса. Союз участвовал в разработке стратегических документов, включая «Схему развития и размещения производительных сил Свердловской области до 2015 года», постепенно закрепляя за собой роль института, влияющего на экономику региона. На протяжении двух первых десятилетий объединение возглавлял гендиректор «Пневмостроймашины» Владимир Семенов.

Эпоха расцвета

На рубеже тысячелетий экономика региона начала переходить к росту. В этот период сформировались крупные промышленные группы, определившие современную структуру уральской индустрии: создаются Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), Трубная металлургическая компания (ТМК) и Русская медная компания (РМК). В 2010 году запустился совместный проект Группы «Синара» и Siemens AG — завод «Уральские локомотивы».

Предприятия начинают масштабную модернизацию через внедрение передовых технологий, снижение экологической нагрузки, инвестиции в автоматизацию и выпуск новой продукции, в том числе ориентированной на экспорт. Вместе с этим обновляется городская инфраструктура: реконструируется аэропорт Кольцово, прокладываются новые автомобильные дороги, возводятся крупные торгово-развлекательные центры, развивается жилищное строительство.

СОСПП тоже не стоял на месте. Объединение расширяло структуру, создавая территориальные отделения, отраслевые комитеты и комиссии. Союз взял на себя экспертно-аналитическую функцию и занимался в том числе изучением проблем предприятий, формулированием предложений по их решению, а также проведением независимой экспертизы управленческих решений.

Одним из самых серьезных испытаний экономики на прочность стал кризис 2008 года. В этих условиях СОСПП возвращается к координирующей функции, помогая выстраивать антикризисный диалог между бизнесом и властью. В 2010 году Владимира Семенова сменил председатель совета директоров ТМК и президент Группы «Синара» Дмитрий Пумпянский, а сам Союз стал региональным отделением РСПП, что позволило ему встроиться в федеральную повестку и расширить инструменты влияния.

Системная работа и новые вызовы

Экономический кризис мотивировал свердловскую промышленность и бизнес еще активнее наращивать эффективность. Это вылилось в запуск одного из самых масштабных индустриальных событий региона — международной промышленной выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Впоследствии мероприятие превратилось в международную витрину уральских технологических достижений, которая способствует привлечению в регион инвестиций.

Другим важным направлением деятельности СОСПП в 2010-х стала социальная повестка. С 2011 года проводится Екатерининская Ассамблея, ставшая одним из крупнейших благотворительных проектов региона. Собранные средства направляются на реализацию значимых социальных инициатив на территории Свердловской области.

После 2014 года российские предприятия столкнулись с санкционным давлением, в связи с чем появилась потребность в укреплении продовольственной и технологической безопасности страны. Агропромышленные компании Свердловской области, вроде «УГМК-Агро» и «Талицкое молоко», начали активно развиваться после ухода зарубежных конкурентов, а Уральский завод гражданской авиации превратил Средний Урал в один из центров гражданского авиастроения.

Переход в 2020-е ознаменовался очередным глобальным вызовом. Пандемия COVID-19 замедлила социально-экономический подъем, потому что властям и предпринимателям пришлось бросить значительные ресурсы на защиту здоровья людей. СОСПП взял на себя координацию поддержки системы здравоохранения, включая поставки медицинского оборудования, средств защиты и организацию помощи учреждениям.

После начала специальной военной операции в 2022 году участие СОСПП в поддержке экономики региона стало еще заметнее. Союз организовал системную работу для помощи бизнесу в перестройке логистики, поиске новых партнеров, создании импортозамещающих производств и обеспечении их квалифицированными кадрами. За последние пять лет СОСПП зацементировал за собой роль одной из ключевых опор свердловского бизнеса.

Юрий Петухов