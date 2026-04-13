FT: ЕС ждет от Мадьяра разблокировки кредита Украине и санкций против России

Страны ЕС ждут, что глава победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр одобрит кредит Украине на €90 млрд и снимет вето на очередной пакет санкций против России. Об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на европейских дипломатов.

Один из собеседников издания отметил, что уверенная победа партии господина Мадьяра «превзошла ожидания» политиков в ЕС. Партия «Тиса» набрала более 50% голосов и получила в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 138 из 199 мест. «У него есть полноценный мандат на изменение ситуации <…> и мы взаимодействуем с ним с первого дня. Настрой такой: давайте удвоим усилия. Если они выполнят свои обещания, и мы выполним»,— сказал FT один из европейских чиновников. Собеседники издания отметили, что Петер Мадьяр может посетить Брюссель до принесения присяги премьер-министра Венгрии.

Кроме того, в ЕС планируют обсудить с господином Мадьяром разморозку около €35 млрд из фондов ЕС. Они были предназначены для Венгрии, однако уходящий премьер Виктор Орбан отказался проводить требуемые реформы служб безопасности и судебной системы и менять руководство крупнейших учреждений и предприятий, подконтрольных государству.

В декабре прошлого года в ЕС согласовали кредит Украине в размере €90 млрд под гарантии общеевропейского бюджета. Венгрия и Словакия на саммите Евросоюза в марте заблокировали решение. Будапешт также выступил против 20-го пакета антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что поддержка Украины будет оказана «тем или иным способом».